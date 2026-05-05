La justicia federal determinó que los padres que no cumplan con su cuota alimenticia no solo enfrentarán consecuencias morales, sino consecuencias legales concretas y dolorosas: perderán derechos fundamentales que dan acceso a oportunidades laborales, financieras y personales. Lo que antes se percibía como una obligación que muchos podían ignorar sin mayores repercusiones, hoy tiene nombre, apellido y registro público. Y las madres solteras que durante años esperaron justicia, finalmente tienen de su lado una herramienta. Incumplir con la pensión alimentaria en México ya no es un asunto que se resuelve únicamente en el juzgado familiar. Gracias a los mecanismos que refuerza esta resolución, un padre que deje de pagar lo que le corresponde a sus hijos puede ver cómo su vida cotidiana se complica de maneras que no esperaba. El primero y más inmediato de los golpes es la imposibilidad de obtener o renovar el pasaporte. Esto significa que un deudor alimentario moroso no puede salir del país de manera legal, lo que impacta directamente en su vida profesional si trabaja con viajes internacionales, en sus vacaciones, e incluso en trámites migratorios. Pero ahí no termina. Estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos también impide acceder a créditos bancarios e hipotecarios. Esto quiere decir que el padre que no paga no puede solicitar un préstamo personal, una tarjeta de crédito nueva, ni mucho menos un crédito para comprar una casa o un auto. A esto se suma la prohibición de contraer matrimonio en tanto persista la deuda, y la imposibilidad de acceder o ejercer cargos públicos. Esto último resulta especialmente relevante: ninguna persona con adeudos alimentarios registrados puede aspirar a puestos de elección popular, trabajar en dependencias gubernamentales de alto nivel ni participar en procesos de licitación pública. México cuenta hoy con dos instrumentos clave para rastrear y exponer a quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias, y cualquier persona puede consultarlos. El primero es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que opera a nivel estatal. Cada entidad federativa lleva su propio padrón de personas que dejaron de pagar pensiones alimenticias durante el tiempo que establece la ley local. Para consultar si alguien está inscrito en este registro, basta con acudir directamente al Registro Civil o al Poder Judicial del estado donde se emitió la sentencia o el convenio judicial. El segundo instrumento es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, administrado con apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Este registro concentra la información de todo el país en una sola base de datos, lo que impide que un deudor simplemente cambie de estado para escapar de sus antecedentes. A través de este sistema es posible solicitar un certificado de no inscripción, un documento oficial que acredita que una persona no tiene adeudos alimentarios registrados a nivel nacional. Este certificado puede ser solicitado por instituciones públicas, bancos, empleadores o cualquier ciudadano interesado, y se obtiene a través del portal oficial del gobierno federal.