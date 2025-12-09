A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores del sector formal en México recibirán un ingreso mayor por cada jornada laboral. Esto se debe al aumento del salario mínimo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de diciembre.

El ajuste salarial beneficiará de forma particular a los adultos mayores, ya que el incremento se suma a las oportunidades laborales que ofrece el programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Este mismo ofrece empleo con salario de hasta 13,000 pesos mensuales, sin que la edad sea un impedimento.

Programa de empleo del programa de Vinculación Productiva del INAPAM Fuente: narrativas-spin-mx

Conoce los detalles de esta iniciativa y postúlate, en caso de tener 60 años de edad o más. Ten en cuenta los requisitos impuestos por las autoridades a nivel nacional.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

Según lo informado por la presidenta, el salario mínimo general será de 315.04 pesos diarios a partir de 2026, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte ascenderá a 440.87 pesos por día.

Con estas cifras, el ingreso mensual será de 9,582.47 pesos en el resto del país y de 13,409.80 pesos en la frontera norte.

¿Cuáles son los requisitos del programa Vinculación Productiva del INAPAM?

Conoce los requisitos principales del organismo en México.

Tener 60 años o más. Contar con la credencial del INAPAM en original. Contar con una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE).

Además de estos documentos, algunas empresas pueden solicitar requisitos adicionales según el puesto disponible.

¿Cómo anotarse al programa de empleo del INAPAM?

El procedimiento de registro es fácil y rápido. Solo tienes que cumplir con los siguientes pasos:

Ubicar el módulo de Vinculación Productiva del INAPAM (de 8 a 15). Llenar la solicitud de inclusión social. Participar en la entrevista con el o la promotora del programa. Elegir una actividad productiva o voluntaria compatible con el perfil de la persona interesada. Gestionar la entrevista con la empresa correspondiente.

Este proceso permite que las personas adultas mayores encuentren oportunidades laborales dignas y con ingresos acordes al nuevo salario mínimo de 2026.