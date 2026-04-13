Un estado mexicano lanzó su propio programa de beneficios para adultos mayores, con descuentos y accesos que van más allá de lo que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en todo el territorio azteca. El anuncio generó interés, pero hay una condición determinante que no todos cumplen. No se trata de un programa federal ni está disponible en todo el país. Solo un grupo específico de adultos mayores puede acceder, y los requisitos son precisos. Quien no los reúna, simplemente no califica. Lo que sí está claro es que los beneficios son concretos y están actualizados para 2026. A continuación, todo lo que se necesita saber para tramitarla. Guerrero tiene su propio carnet para adultos mayores. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda lo impulsó en 2025 con un nombre directo: Tarjeta Dorada, Envejecimiento con Bienestar. El programa opera a través del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores y está pensado exclusivamente para residentes del estado con 60 años o más. La condición de residencia es el filtro principal. No importa si alguien cumple la edad y tiene toda la documentación en regla: si no vive en Guerrero, el trámite no procede. Eso lo diferencia estructuralmente de la credencial del INAPAM, que se puede gestionar en cualquier punto del país. Para tramitarla hay que presentarse de forma presencial en las oficinas ubicadas en Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, Chilpancingo de los Bravo. Los documentos indispensables son: Los beneficios actualizados para el corriente año incluyen descuentos directos en trámites que los adultos mayores y sus familias realizan con frecuencia, además de accesos gratuitos a espacios públicos. Cabe destacar que actualmente no hay una convocatoria masiva abierta, pero el trámite puede iniciarse de manera individual acudiendo al instituto con toda la documentación. Los beneficios confirmados para 2026 son: