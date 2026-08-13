La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) habilitó ConfirmID, un mecanismo para volar dentro de Estados Unidos sin pasaporte, licencia habilitante ni Real ID . El trámite consiste en un formulario de verificación de identidad que se completa en línea antes de llegar al aeropuerto.

La medida corresponde a la TSA, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y no es un programa exclusivo de ninguna aerolínea. Ahora todo viajero mayor de 18 años necesita una identificación compatible con Real ID para volar dentro del país.

¿Qué es ConfirmID y cómo se completa el trámite?

ConfirmID es la herramienta digital que ofrece la TSA para quienes no poseen Real ID, pasaporte u otro documento habilitante. Se accede mediante un código QR disponible en la cartelería de los aeropuertos o directamente desde tsa.gov.

El trámite tiene un costo obligatorio de u$s 45 por cada verificación, que solo puede abonarse de forma digital. El proceso puede demorar 30 minutos o más, por lo que conviene completarlo con anticipación al viaje.

Cómo usar ConfirmID

Escanear el código QR en el aeropuerto o ingresar a tsa.gov

Completar el formulario de verificación de identidad

Abonar los u$s 45 por medios digitales

Esperar la confirmación, que puede tardar 30 minutos o más

ConfirmID es la herramienta digital que ofrece la TSA para quienes no poseen Real ID, pasaporte u otro documento habilitante. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A quiénes afecta esta medida y qué deben tener en cuenta?

ConfirmID está dirigido a todo viajero de 18 años o más que intente volar dentro de Estados Unidos sin una identificación compatible con Real ID. Es la vía que ofrece la TSA para no quedar varado en el control de seguridad.

La verificación tiene una validez de apenas 10 días. Quienes viajen después de ese plazo deben pagar y completar el trámite nuevamente.