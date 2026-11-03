La oportunidad está disponible en Portugal y está relacionada con L’Oréal, una de las compañías más conocidas de la industria cosmética.

Una reconocida marca internacional de maquillaje abrió una búsqueda laboral para quienes quieran trabajar y vivir en Europa, con un puesto vinculado al mundo de la belleza, las redes sociales y la atención al cliente.

La propuesta publicada en la plataforma oficial de Anywork Anywhere contempla un contrato permanente, alojamiento proporcionado por la empresa y un salario mensual superior a los €1.600.

La oportunidad está disponible en Portugal y está relacionada con L’Oréal, una de las compañías más conocidas de la industria cosmética.

Sin embargo, para acceder al puesto hay una condición importante vinculada al idioma y a la experiencia en plataformas digitales, además de otros requisitos que deberán cumplir los interesados.

L’Oréal busca trabajadores para vivir en Portugal con alojamiento incluido

La vacante corresponde al puesto de especialista de comunidad para el mercado alemán, dentro del departamento de Marketing. La contratación estará a cargo de Teleperformance Portugal, empresa que ofrece servicios de atención al cliente para distintas compañías.

La vacante corresponde al puesto de especialista de comunidad para el mercado alemán, dentro del departamento de Marketing. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Según las condiciones publicadas, el salario bruto mensual será de 1.611,84 euros y el alojamiento estará proporcionado como parte de la propuesta laboral. Se trata de un empleo permanente, por lo que no está planteado como una experiencia de trabajo temporal.

Entre los principales beneficios que contempla la oferta se encuentran:

Alojamiento : proporcionado por la empresa.

Vacaciones : 22 días anuales, de acuerdo con la legislación portuguesa.

Seguro médico : cobertura privada desde el primer día de contrato.

Comida : subsidio diario de 7 euros, abonado mediante una tarjeta de débito.

Bonificación por productividad : hasta 150 euros, según el desempeño y el cumplimiento del horario.

Pagos adicionales: bonificaciones de vacaciones y Navidad equivalentes al salario base, distribuidas en pagos mensuales.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar con L’Oréal en Europa?

Uno de los principales requisitos para conseguir el puesto es tener el alemán como lengua materna y contar con excelentes habilidades de comunicación escrita. También será necesario acreditar un nivel de inglés B2, tanto para hablar como para escribir.

La experiencia en redes sociales es otro de los aspectos centrales de la búsqueda. Los candidatos deberán haber trabajado previamente en la gestión de comunidades digitales, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, o contar con experiencia significativa en la creación de contenido para canales propios con una gran cantidad de seguidores.

Además, la empresa valorará determinadas habilidades personales y técnicas para desempeñar las tareas diarias. Entre ellas, se encuentran:

Empatía y orientación a la satisfacción del cliente.

Capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo.

Buen manejo de herramientas informáticas.

Rapidez para utilizar plataformas de seguimiento y elaboración de informes.

Flexibilidad para trabajar en distintos turnos.

¿Qué tareas deberán realizar quienes consigan empleo en Portugal?

Las personas seleccionadas tendrán a su cargo la comunicación con los clientes de la marca a través de las redes sociales. Esto incluye responder comentarios y mensajes privados, asesorar sobre productos de belleza y brindar soluciones ante consultas o inconvenientes.

También deberán moderar e interactuar con la comunidad digital, representar la identidad de L’Oréal en los distintos canales y mantener el tono de comunicación establecido por la compañía.

En caso de recibir consultas complejas, tendrán que derivarlas a los departamentos correspondientes y realizar un seguimiento hasta su resolución.

Otra de las responsabilidades será monitorear las tendencias y detectar publicaciones o conversaciones que puedan volverse virales o generar inconvenientes para la marca.

Para esta tarea se utilizará Sprinklr, una herramienta que permite gestionar interacciones y elaborar informes sobre la actividad en redes sociales.

La jornada laboral será de 40 horas semanales, distribuidas en turnos de ocho horas, de lunes a domingo, dentro de la franja horaria de 08:00 a 20:00. Antes de comenzar, los trabajadores recibirán una capacitación integral de aproximadamente 15 días hábiles, equivalente a 120 horas de formación sobre productos, herramientas informáticas y gestión de clientes.