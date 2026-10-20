Una agencia de cuidado infantil busca niñeras y cuidadores para trabajar durante la temporada de esquí 2026/2027 en Austria. La propuesta incluye salario competitivo, comidas y alojamiento, además de un pase de esquí para quienes se desempeñen en determinados puestos.

La oferta laboral fue publicada en la plataforma Anywork Anywhere y contempla empleos temporales entre diciembre de 2026 y abril de 2027. Uno de los requisitos principales es tener pasaporte de la Unión Europea, además de hablar alemán y/o inglés.

¿Qué tareas deberán realizar los niñeros en Austria?

La agencia Googie’s Babysitting busca personal para cuidar niños en las estaciones de esquí de Lech, Oberlech, Zug y Zürs, en Austria , por tardes, días semanas completas, o, según el caso quincenas.

Las pistas de esquí de Navacerrada son unas de las más famosas de España (Fuente: Shutterstock)

Las tareas pueden incluir acompañar a los chicos durante el día o la noche, organizar juegos y realizar actividades al aire libre, como paseos por la nieve y juegos en trineo.

También hay puestos en clubes infantiles, donde los trabajadores acompañan a los niños, mientras juegan y se familiarizan con la nieve y el esquí.

Entre las actividades que se prevén que lleven a cabo, se destacan:

Acompañar a los chicos durante las jornadas de esquí.

Organizar juegos y actividades recreativas

Supervisar a los niños durante el almuerzo.

Participar en propuestas de juego libre y animación.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al trabajo en Austria?

Para acceder a los puestos, los candidatos deben cumplir con las siguientes condiciones:

Pasaporte: tener ciudadanía de un país de la Unión Europea y el pasaporte correspondiente.

Idiomas: hablar alemán y/o inglés.

Experiencia: se valorará contar al menos un año de experiencia en el cuidado infantil o con una formación relacionada, aunque no es excluyente.

Perfil: ser una persona responsable, creativa, enérgica y con facilidad para relacionarse con los chicos.

¿Qué ofrecen y cómo es la temporada de trabajo?

Los empleos son temporales y de jornada completa. Según la publicación, se incluyen una serie de beneficios, tales como:

Salario competitivo.

Alojamiento

Comidas.

Pases de esquí: estos últimos se encuentran disponibles para determinados puestos, como los del club infantil.

La temporada se extenderá desde diciembre de 2026 hasta abril de 2027. La demanda será mayor durante las semanas de Navidad y Pascua, cuando aumenta la llegada de turistas a los estacones. Para mayor información, se aconseja ingresar a la plataforma Anywork Anywhere.