Rociar vinagre en la entrada de la casa: para qué sirve y qué dice la ciencia sobre este truco.

Rociar vinagre en la entrada de la casa es uno de los trucos caseros más difundidos para intentar mantener alejadas a las hormigas y otros insectos. La explicación se relaciona con el ácido acético, uno de los principales componentes del vinagre y cuyo olor puede resultar desagradable para algunas especies.

La evidencia científica, sin embargo, obliga a hacer una distinción: no hay pruebas de que rociar vinagre en una puerta funcione como un insecticida general contra todos los insectos. Sí existe investigación experimental que demuestra que el ácido acético provoca una respuesta de rechazo en determinadas hormigas, lo que permite entender por qué el método puede funcionar como barrera en algunos casos.

Cómo el vinagre ayuda a espantar hormigas: la explicación científica

Un estudio publicado en la revista Animals analizó el comportamiento de las hormigas de la especie Formica Exsecta. Los investigadores realizaron un experimento de campo en Polonia y observaron qué ocurría cuando las hormigas se encontraban cerca de algodones impregnados con agua, etanol o una solución de ácido acético al 10%.

Los resultados mostraron que las hormigas tendieron a alejarse del ácido acético, una conducta que los investigadores interpretaron como una reacción de rechazo. El 83,3% de las pruebas con ácido acético registró que las hormigas rodeaban el objeto para evitar acercarse, mientras que este comportamiento no apareció en las pruebas con agua ni con etanol.

Rociar vinagre en la entrada de la casa: para qué sirve y qué dice la ciencia sobre este truco. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El ácido acético altera las señales químicas del entorno y genera una respuesta que puede llevar a los insectos a evitar el área. Sin embargo, el experimento se realizó con una especie|1 concreta y con una concentración de ácido acético del 10%, por lo que sus resultados no permiten asegurar que cualquier vinagre comercial aplicado en una entrada produzca el mismo efecto.

De esta manera, debe entenderse el vinagre como un posible repelente temporal.

En qué otras partes de la casa puedo usar el vinagre

El vinagre puede ser utilizado en otras superficies por sus propiedades antimicrobianas y puede ayudar a reducir determinados microorganismos. Sin embargo, no debe considerarse un desinfectante universal.

Uno de los usos con respaldo experimental es la limpieza de grifos y superficies donde pueden formarse biopelículas. Una investigación publicada en NPJ Clean Water comparó vinagre, lavandina, agua hervida y agua jabonosa para eliminar biopelículas de E. coli. En los ensayos, el vinagre al 5% logró eliminar las bacterias detectables de las superficies de los grifos cuando se utilizó junto con métodos de fregado adecuados.

En este contexto, puede ayudar a remover depósitos minerales y sarro. El ácido acético es capaz de actuar sobre determinados depósitos de agua dura, por lo que puede resultar útil en vidrios, accesorios del baño y otras superficies.