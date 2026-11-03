La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó este lunes una versión genérica de un tratamiento preventivo del VIH. Tendrá un costo económico y se administra de manera semestral mediante una inyección, lo cual acerca este fármaco revolucionario al mercado en los países de bajos ingresos.

La aprobación de las autoridades estadounidenses fue anunciada por Dr. Reddy’s Laboratories, farmacéutica india que fabrica la versión genérica del lenacapavir, y por Unitaid, iniciativa internacional para suministrar medicamentos en países de ingresos bajos y medios, reportó el sitio DW y supo Noticias Argentinas.

Cómo es el tratamiento contra el VIH aprobado y cuánto cuesta

El tratamiento costará 40 dólares al año por paciente y estará disponible en 120 países, gracias a un acuerdo de precios anunciado en septiembre de 2025 entre Dr. Reddy’s y Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI).

El VIH afecta a casi 40 millones de personas en el mundo (Fuente: archivo).

Este tratamiento de dos inyecciones anuales permite reducir en un 99,9% el riesgo de transmisión del VIH, una pequeña revolución en el ámbito de los medicamentos conocidos como “profilaxis pre-exposición”, o “PrEP”. Otros tratamientos preventivos requieren la toma de un comprimido diario.

La importancia de este tratamiento según sus desarrolladores

“Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy’s”, afirmó Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de la empresa, en un comunicado, y agregó: “Desarrollar y fabricar un complejo inyectable de acción prolongada como el lenacapavir a un precio asequible requirió sólidas capacidades científicas y experiencia en fabricación para dar respuesta a una necesidad urgente de acceso”.

Las autoridades estadounidenses aprobaron el lenacapavir, desarrollado por Gilead, en junio de 2025. Pero su elevado costo (unos 28.000 dólares al año en Estados Unidos, aunque los seguros aplican descuentos) era un obstáculo importante para que se transformara en una herramienta decisiva contra una enfermedad que ha causado la muerte de más de 40 millones de personas en cuatro décadas.

A fines de 2024, Gilead dio licencias para fabricar genéricos de lenacapavir a seis farmacéuticas, entre ellas Dr. Reddy’s. Incluso antes de que los genéricos estuvieran disponibles, más de 125.000 personas en diez países africanos pioneros en la adopción de este tratamiento ya habían comenzado a recibir lenacapavir.

El anuncio oficial de la FDA en este link.