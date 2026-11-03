Por la Ley Nº 13.927, para renovar la licencia de conducir, se debe presentar un libre deuda de infracciones de tránsito en provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, para renovar la licencia de conducir, hay un requisito que puede frenar el trámite: el libre de deuda de infracciones de tránsito .

Según el decreto 532/2009 de la Ley 13.927 de Tránsito bonaerense, para renovar la licencia de conducir se debe presentar un libre de deuda de infracciones de tránsito.

Qué exige la Provincia para renovar la licencia de conducir

Según el artículo 10, los requisitos con los que debe contar la persona son los siguientes:

Saber leer y escribir.

Encontrarse habilitado para la/s clases que solicita.

Tener libre deuda de infracciones de tránsito.

Someterse a los exámenes médicos de aptitud psico-física que practicarán profesionales especialistas en cada área en particular.

Además, el artículo señala que los exámenes establecidos son de carácter eliminatorio y los reprobados en los exámenes teórico y/o práctico, no podrán volver a rendirlos antes de los 30 días posteriores a dichos exámenes.

Por la Ley Nº 13.927, para renovar la licencia de conducir, se debe presentar un libre deuda de infracciones de tránsito en provincia de Buenos Aires. Shutterstock

Plazos para renovar la licencia de conducir en provincia de Buenos Aires

Según el artículo 16, la renovación se gestiona hasta un mes antes del vencimiento.

Si ya venció, hay un plazo de gracia de 90 días, en el que alcanza con el examen psicofísico, aunque no habilita al conductor a manejar. Pasado ese lapso, el conductor tendrá que rendir todos los exámenes, como en una licencia original.

La vigencia depende de la edad:

Menores de edad: 1 año la primera vez y 3 en la renovación.

Entre 21 y 65 años: hasta 5 años .

Mayores de 65, clases A, B, F y G: 3 años .

Mayores de 70: renovación anual.

Para las clases profesionales C, D y E, la vigencia es de 2 años entre los 21 y 45, y de 1 año entre los 46 y 65.

En conclusión, los conductores de la provincia de Buenos Aires deben consultar las infracciones, regularizarlas y llegar con tiempo, porque el libre de deuda sigue siendo parte de la norma vigente.