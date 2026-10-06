El programa exige aplicar a un posgrado de tiempo completo y al mismo tiempo a la beca.

La Universidad de Stanford mantiene abierta una convocatoria para ciudadanos de todo el mundo, entre ellos argentinos, que busquen aplicar a una beca de estudios con financiación completa y así completar estudios de posgrado en la institución donde se creó un gigante tecnológico: Google.

Se trata del Knight-Hennessy Scholars, un programa multidisciplinario de desarrollo de liderazgo, con financiación completa, dirigido a estudiantes de posgrado que busquen instruirse en alguna de las siete facultades de Stanford, participando en experiencias que los preparan para ser líderes visionarios, valientes y colaborativos.

El llamado para formar parte de esta iniciativa establece una serie de condiciones que los aspirantes deben cumplir. Entre ellas, enviar su solicitud antes de la hora límite, ya que el proceso cierra este martes 6 de octubre a las 17:00 h. (horario de Argentina).

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca en la Universidad de Stanford?

La convocatoria del programa Knight-Hennessy Scholars no establece restricciones de edad, universidad de origen, área de estudio ni aspiraciones profesionales. Pueden postularse ciudadanos y residentes de cualquier país, y no establece cupos por disciplina, programa o región.

El Knight-Hennessy Scholars es un programa multidisciplinario de desarrollo de liderazgo, con financiación completa, dirigido a estudiantes de posgrado que busquen instruirse en alguna de las siete facultades de Stanford. (Fuente: X/@Stanford)

Para acceder a la beca, los aspirantes deben cumplir con dos requisitos básicos. El primero es solicitar y ser admitido en un programa de posgrado de tiempo completo de Stanford, además de presentar la postulación al Knight-Hennessy Scholars . La admisión a ambos programas debe permitir comenzar los estudios en el mismo año.

El segundo requisito está relacionado con la fecha de obtención del título de grado. Para ingresar a la promoción 2027, los postulantes deben haber obtenido su primera licenciatura o título equivalente en enero de 2020 o después. Los estudiantes universitarios también pueden postularse si terminan su primera carrera antes de septiembre de 2027.

En el caso de quienes hayan prestado servicio militar, Stanford contempla una extensión de dos años en el período de elegibilidad. Así para la promoción 2027, podrán postularse quienes hayan obtenido su primer título universitario en enero de 2018 o después.

¿Qué gastos cubre la beca de Stanford?

Los estudiantes seleccionados reciben financiación para hasta tres años de matrícula , según la duración de su programa de posgrado. Además, la beca incluye un estipendio para cubrir gastos de manutención y académicos.

Entre otros gastos que se encuentran cubiertos, se destaca una asistencia para realizar viajes de ida y de vuelta a Stanford por un año, lo que amplía la cobertura económica durante el período de estudios.

Paso a paso: cómo postularse y cuál es la fecha límite para hacerlo

La Universidad de Stanford compartió el paso a paso para enviar la solicitud y ser parte de la beca:

Paso 1 : Crear la solicitud simultánea para KHS y tu(s) solicitud(es) para el programa de posgrado de Stanford lo antes posible. No es necesario completar la solicitud en una sola sesión; se podrá guardar el progreso y volver cuando se necesite.

Paso 2: introducir la información de los recomendadores en las solicitudes lo antes posible, para puedan enviarse las cartas.

Paso 3: completar las distintas secciones de la solicitud y guardar el progreso a medida que se avanza. Dedicar suficiente tiempo a preparar los materiales que requieran más tiempo, como ensayos o declaraciones personales.

Paso 4 : enviar las solicitudes en línea antes de sus respectivas fechas límite. Nota: una vez enviada, no se podrá editar su solicitud de KHS, salvo los resultados de las pruebas, las cartas de recomendación, el currículum y el programa o programas de posgrado de Stanford que le interesan.

Paso 5: Si el programa de posgrado en Stanford requiere puntajes de exámenes y se reciben nuevos puntajes después de enviar su solicitud KHS, actualizar los puntajes de los exámenes para los becarios Knight-Hennessy a través de la página de estado de su solicitud KHS.

La Universidad de Stanford aclara que la documentación para la solicitud de la beca Knight-Hennessy debe enviarse en inglés a través de la plataforma en línea de la institución. No se aceptarán documentos enviados por correo electrónico ni por correo postal.

Se recomienda a su vez presentar la solicitud utilizando una versión reciente de Google Chrome o Mozilla Firefox. Para facilitar el proceso de aplicación, la universidad presenta un ejemplo en PDF de la solicitud para el ciclo de admisión de la cohorte de otoño de 2027.

Últimas horas: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse

De acuerdo a la información que compartió la Universidad de Stanford, los aspirantes deben enviar su solicitud antes de la hora límite, ya que el proceso cierra este martes 6 de octubre a la 1 p.m. del Pacífico (17:00 h de Argentina). Podrán hacerlo ingresando al siguiente enlace y siguiendo todos los pasos establecidos.