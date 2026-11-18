El negocio de Google en México ya no se limita a conectar usuarios con información o vender publicidad. La compañía busca ampliar el papel de la inteligencia artificial en la operación de empresas, comercios y servicios, en un mercado donde sus herramientas digitales generaron más de MXN$ 382,000 millones de pesos en actividad económica durante el último año.

El monto corresponde al impacto de sus productos de búsqueda, publicidad y nube en empresas y creadores del país, de acuerdo con su Reporte de Impacto Económico. En paralelo, la tecnológica avanza hacia una nueva etapa de su negocio con la incorporación de funciones agénticas en el buscador, capaces de ejecutar tareas como reservar en restaurantes o agendar citas en comercios locales.

La apuesta es que la inteligencia artificial no sólo responda consultas, sino que también ayude a concretar transacciones y conecte a los negocios con consumidores, incluso fuera de sus horarios de operación.

Google reportó que, en promedio, cada peso invertido por un negocio local en Google Ads genera ocho pesos de retorno, una relación que refleja el peso de su ecosistema publicitario en la actividad comercial y que la compañía busca extender con nuevas herramientas de inteligencia artificial.

De la publicidad a la ejecución de tareas

La incorporación de funciones agénticas al Modo IA del buscador abre una nueva etapa para la plataforma, al permitir que los usuarios deleguen tareas como encontrar restaurantes, hacer reservaciones o agendar citas en establecimientos de barrio.

Este modelo amplía las posibilidades de monetización y vinculación comercial de Google, al llevar la búsqueda más allá de la consulta informativa y acercarla a la ejecución de servicios. Para los pequeños negocios, la herramienta representa una nueva vía para captar clientes y atender solicitudes sin depender exclusivamente de una interacción directa.

La estrategia se da en medio de la competencia entre grandes tecnológicas por convertir sus modelos de inteligencia artificial en herramientas de uso cotidiano y, al mismo tiempo, en nuevos canales de negocio.

IA más allá del comercio

La expansión de la inteligencia artificial también alcanza sectores en los que Google busca posicionar sus modelos como herramientas de infraestructura. En México, la compañía formalizó una alianza de cuatro años con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para integrar modelos predictivos en el monitoreo y prevención de fenómenos climáticos.

Las herramientas WeatherNext 3 y WeatherNext-Cyclones permitirán proyectar trayectorias e intensidad de ciclones con hasta 15 días de anticipación, mientras que Flood Hub busca anticipar inundaciones repentinas con hasta 24 horas de margen.

La empresa también destinará u$s 1.5 millones de dólares, a través de Google.org, para desarrollar junto con Conagua y el Instituto Internacional para el Manejo del Agua herramientas de monitoreo de disponibilidad y calidad del agua mediante inteligencia artificial e imágenes satelitales.

A la expansión de estos usos se suma la optimización de Gemini para teléfonos Android con 2 GB de memoria RAM, con la que México será uno de los primeros mercados en recibir esta adaptación, así como un programa de Google.org con UNICEF que destinará u$s 1.65 millones de dólares a iniciativas de alfabetización y seguridad digital para menores en México, Argentina y Chile.