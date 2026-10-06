Esta carrera es ideal por ser corta, gratis y con grandes oportunidades de empleo.

La búsqueda de formación profesional rápida mantiene un crecimiento constante en Argentina y las universidades buscan adaptar sus ofertas a estas demandas. Una de las alternativas más destacadas es la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Esta propuesta pertenece a la oferta académica pública gratuita, se cursa de forma 100% virtual y permite obtener un título preuniversitario y está pensada para responder a una crecida industria tecnológica.

La modalidad virtual de esta carrera facilita el acceso a la plataforma educativa desde cualquier punto del país sin gastos de traslado. Además, los contenidos se cursan a través de un entorno digital adaptado a los tiempos de cada estudiante. Mientras avanza la cursada, los alumnos realizan prácticas sobre lenguajes de programación y proyectos digitales reales.

¿Cómo es la carrera corta que se cursa gratis en menos de 3 años?

El plan de estudios de esta tecnicatura abarca competencias prácticas para completar la carrera en solo dos años y medio de cursada. Así, los estudiantes adquieren conocimientos teóricos y técnicos sobre programación, maquetación y diseño de plataformas digitales.

El objetivo principal es preparar profesionales capacitados para crear aplicaciones y sitios web interactivos.

La estructura del programa prioriza las habilidades de programación front-end y back-end junto con el uso de bases de datos. Por eso, los estudiantes aprenden a codificar interfaces de usuario y gestionar la lógica de los servidores.

Una carrera que abre oportunidades laborales

El campo del desarrollo web mantiene un volumen constante de búsquedas de personal calificado en todo el mundo. Además, las empresas demandan especialistas para construir y mantener sus portales comerciales o sistemas internos. Los egresados pueden desempeñarse en empresas de tecnología, agencias digitales o como especialistas freelance.

Acceder a una carrera universitaria gratuita representa un beneficio clave para la formación laboral. Así, la educación pública ofrece una alternativa rápida frente a los altos costos de las instituciones privadas. La inscripción se realiza a través del sitio web oficial de la institución universitaria. Los aspirantes solo necesitan completar la documentación requerida de forma online para asegurar su vacante.

Requisitos y documentación requerida para la inscripción