Banco Provincia lanzó Préstamo Acá Tu Auto, una línea de crédito destinada a la compra de vehículos 0 km y usados que permite financiar hasta el 100% de la operación, con un monto máximo de $ 50 millones.

Según informó oficialmente la entidad, pueden acceder los clientes del banco que cuenten con calificación crediticia. El préstamo puede gestionarse de manera digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Cómo funciona el préstamo de Banco Provincia para comprarte tu auto

Para solicitar el crédito, lo primero es que el comercio en dónde quieran comprar el vehículo se encuentre adherido al programa.

Allí, se le comunicará al solicitante las condiciones del préstamo y, si la persona acepta, recibe una oferta cerrada para confirmar la operación desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Crédito para comprar tu auto 0km. Shutterstock

El banco permite solicitar hasta $ 50.000.000. La financiación puede estructurarse mediante dos modalidades:

Préstamos en UVA: tienen plazos de entre 12 y 48 meses. Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa es de UVA + 6% a 10% TNA. Para quienes no cobran sus haberes en la entidad, es de UVA + 10% a 14% TNA.

Préstamos en pesos a tasa fija: tienen plazos de entre 12 y 72 meses. Para clientes que cobran sus haberes en el banco, la tasa parte de 55% y llega hasta 65% TNA. Para quienes no cobran sus haberes en la entidad, va de 65% a 75% TNA.

En cuántas cuotas se puede hacer y cómo se abona

La cuota se abona mensualmente mediante débito automático en cuenta.

Los plazos son flexibles según la línea elegida por el solicitante:

Préstamos en UVA: desde 12 a 48 meses.

Préstamos en pesos: desde 12 a 72 meses.

Cómo solicitar el crédito para comprar tu auto

El trámite se inicia en una empresa adherida a Banco Provincia.

Una vez elegida la unidad, el comercio ofrece las condiciones del préstamo y el cliente puede aceptar la propuesta de manera digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin presentar papeles ni realizar trámites presenciales.

La aprobación está sujeta a la calificación crediticia del banco, por lo que la posibilidad de financiar el 100% no implica que todos los clientes puedan acceder automáticamente al monto máximo.