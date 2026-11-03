La función Circle to Search incorpora herramientas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para ayudar a detectar mensajes de texto fraudulentos, estafas y ataques de phishing.

Una táctica que suelen utilizar los estafadores consiste en enviar mensajes de texto fraudulentos, tanto de forma directa a los teléfonos como a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Para ello, Google desarrolló la herramienta Circle to Search (Rodear para Buscar), anunciada el 2 de diciembre de 2025.

Según un comunicado de la empresa publicado el 15 de octubre de este año, la función incorpora herramientas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para ayudar a detectar mensajes de texto fraudulentos, estafas y ataques de phishing.

Cómo detectar mensajes fraudulentos con Circle to Search en Android

La herramienta Circle to Search en Android incluye una función específica de seguridad que utiliza herramientas de inteligencia artificial.

En este sentido, el sistema analiza el contenido seleccionado y advierte al usuario si detecta patrones sospechosos mediante resúmenes de IA (o AI Overviews). Además existen una serie de pasos que los usuarios deben seguir para escanear un mensaje sospechoso en servicios de mensajería como en redes sociales.

La herramienta Circle to Search en Android incluye una función específica de seguridad que utiliza herramientas de inteligencia artificial. Magnific

Abrir el mensaje: poner en pantalla el texto completo que genera desconfianza. Activar la herramienta: mantener presionado el botón de inicio (si se utiliza la navegación de 2 botones) o la barra de navegación inferior (si se usan gestos). El indicio de que está activada la herramienta es que la pantalla se sombrea levemente. Rodear el texto: dibujar un círculo alrededor del cuerpo del mensaje sospechoso con el dedo. Verificar la conclusión de la inteligencia artificial: en la parte inferior, se desplegará una tarjeta con información provista por los sistemas de Google. Si la herramienta tiene alta confianza de que se trata de un engaño, mostrará señales de alerta y sugerirá los pasos a seguir.

Además, es importante señalar que no todos los móviles o sistemas operativos pueden utilizar la función de la misma forma , sino que el aprovechamiento total de la herramienta está limitada a aquellos dispositivos que permiten que Google controle todo el sistema operativo.

Qué móviles pueden utilizar la herramienta de Google

Circle to Search está disponible en algunos dispositivos con sistema operativo Android, entre ellos los móviles Google Pixel 6 y modelos posteriores, así como algunos dispositivos de otros fabricantes.

Esto quiere decir que la compatibilidad depende del modelo y de las actualizaciones del sistema, por lo que no todos los usuarios de Android pueden acceder a la función.

Según explica Google, los usuarios pueden comprobar si disponen de esta herramienta manteniendo pulsado el botón de inicio a la barra de navegación inferior. Cuando está disponible, aparece la interfaz de búsqueda que permite seleccionar el contenido de la pantalla.

La compatibilidad de la función Circle to Search depende del modelo y de las actualizaciones del sistema. Wikimedia Commons

Cómo “imitar” la función de Circle to Search con Google Lens

Para los usuarios que no disponen de Circle to Search, Google ofrece una alternativa mediante Google Lens, disponible a través de la aplicación oficial de Google tanto en Android como IOS.

Según explica la compañía, el procedimiento consiste en realizar una captura de pantalla del mensaje sospechoso, abrir la aplicación de Google y seleccionar el ícono de Google Lens.

Posteriormente, se debe elegir la captura de pantalla desde la galería del dispositivo y pulsar “buscar” para consultar el análisis y las posibles advertencias de seguridad.