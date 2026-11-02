El consumidor argentino llega al Cyber Monday con una estrategia cada vez más definida: investiga con anticipación, compara alternativas y busca validar que las promociones sean reales antes de sacar la tarjeta .

En ese recorrido, la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar central: el 85% asegura que una recomendación de IA podría influir en la elección de una marca, tienda o producto.

El dato surge de un estudio realizado por Ipsos para Google de cara a la nueva edición del Cyber Monday, que se realizará entre el 2 y el 4 de noviembre. La investigación muestra que la etapa previa a la compra ganó peso y que las herramientas de IA se incorporaron a ese proceso.

El 60% de los consumidores investiga ofertas en distintas categorías entre uno y tres meses antes de comprar. Entre quienes utilizan herramientas de IA, además, el 69% asegura que empezó a planificar e investigar sus compras antes de lo que lo hacía habitualmente.

Para qué usan la IA los consumidores

La IA se utiliza principalmente para encontrar la mejor relación entre precio y beneficio, una opción elegida por el 36% de los usuarios. Le siguen la posibilidad de comprobar si los descuentos son reales y valen la pena (33%), buscar recomendaciones sobre modelos o marcas (30%) y conocer más sobre un producto para tomar una decisión (28%).

Entre quienes investigan sus compras con IA a través de múltiples fuentes, incluido el buscador de Google, el 60% utiliza Gemini como herramienta principal para orientar sus decisiones.

A su vez, el 76% de los usuarios de Visión General creada por IA y Modo IA afirma que estas tecnologías le permiten decidir más rápido.

Los consumidores usan IA antes de comprar en el Cyber Monday Imagen generada con IA

Pero la tecnología no reemplaza completamente la validación humana. El 39% de los consumidores busca que las recomendaciones estén acompañadas por reseñas de personas reales.

YouTube también tiene un peso importante en ese proceso: el 75% de los argentinos lo utiliza para informarse sobre productos y servicios y el 67% confía en las recomendaciones de sus creadores a la hora de comprar.

Un comprador que espera una oferta para decidir

El estudio también muestra que no todos llegan al Cyber Monday con la misma intención.

El grupo más numeroso, que representa el 53%, está compuesto por los llamados “cazaofertas”: comprarán únicamente si encuentran una promoción que justifique el gasto.

Otro 37% corresponde a los “decididos”, que ya saben qué quieren comprar y esperan el evento para hacerlo. En el extremo opuesto aparecen los “impulsivos”, que representan el 10% y decidirán a último momento en función de las oportunidades que aparezcan.

Qué espera el consumidor del Cyber Monday Imagen generada con IA

La anticipación cambia según la categoría.

Decoración concentra el mayor porcentaje de consumidores que empiezan a buscar con tiempo, con 62%, seguida por Viajes (61%) y Retail (56%). En estos rubros, las consultas pueden comenzar hasta tres meses antes del evento.

La promoción, de todos modos, no alcanza por sí sola.

El 74% de los compradores afirma que busca ofertas reales y precios verdaderamente únicos, mientras que el 53% considera que la calidad del producto es el principal motivo que impulsa la compra.

Fuente: 1189730535 Xavier Lorenzo

La financiación también puede definir qué marca termina quedándose con la venta

El 67% de los consumidores elegirá entre una marca y otra en función de las facilidades de pago con tarjeta de crédito. En tanto, el 59% planea pagar sus compras con tarjeta y señala a las cuotas sin interés y los descuentos adicionales como algunos de los beneficios más determinantes.

El envío aparece como otro factor decisivo. El beneficio más esperado para este Cyber Monday es el envío a domicilio gratis, incluso por encima de las cuotas sin interés y del descuento directo.

La decisión tampoco queda limitada al comercio electrónico

El 62% de los consumidores planea realizar sus compras en sitios de e-commerce, pero el 47% también prevé recurrir a tiendas físicas y el 25% a aplicaciones.

Las apps, además, funcionan como una vidriera previa al evento: el 72% de los consumidores las utiliza para buscar promociones. De ese grupo, el 47% lo hace en aplicaciones que ya tiene instaladas y el 25% prevé descargar nuevas.

La categoría que genera mayor interés también cambia según la edad. La Generación Z prioriza Belleza y Cuidado Personal; los millennials, Electrodomésticos; la Generación X, TV, Audio y Video; y los baby boomers, Ropa, Calzado y Accesorios.