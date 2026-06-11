El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear “con gran dureza” a la República Islámica.

A través de sus redes sociales, el líder estadounidense detalló que las negociaciones y los puntos finales del acuerdo ya fueron aprobados “tanto en concepto como en gran detalle” por todas las partes involucradas.

Este inédito consenso internacional no solo incluye a Washington y Teherán, sino que cuenta con el respaldo directo de actores clave de la región como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Sin embargo, el freno a los ataques aéreos no implica un levantamiento total de las medidas de fuerza vigentes. En el mismo comunicado, Trump fue tajante al advertir que el estricto bloqueo naval se mantendrá operando con toda su fuerza y efecto.

EFE

Esta estrategia de presión continuará inalterable como garantía hasta que la “transacción”, término que utilizó para referirse al acuerdo, se encuentre completamente finalizada y asegurada por todas las naciones participantes.

Con el conflicto armado en pausa, la atención internacional se centra ahora en la formalización diplomática de este avance.

Firmando el texto bajo el título de “Presidente de los Estados Unidos de América”, Trump anticipó que tanto la hora exacta como el lugar de la ceremonia para la firma oficial del pacto serán anunciados a la brevedad, marcando lo que podría ser un punto de inflexión definitivo para la estabilidad global.