Este lunes, 27 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3191.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,79%.

La cotización del Dólar retrocedió: en la última semana -1.11% y en el último año -13.86%, evidenciando una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos diez días, la cotización inició con tres jornadas al alza, continuó con cuatro a la baja, repuntó un día y cerró con dos descensos, dejando un balance neto negativo y sin días estables.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.15%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.24%.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3191.48 pesos colombianos, deberán pagar 319148.00 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 638296.00 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1595740.00 pesos colombianos.