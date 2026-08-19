Tensión mundial: el ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino Fuente: Shutterstock

La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón avanza en la modernización de su flota submarina, incorporando una nueva unidad de última generación que refuerza su capacidad operativa en los océanos.

El país asiático ha sumado recientemente el JS Chogei, un submarino concebido para ampliar las tareas de vigilancia, patrullaje y control marítimo, formando parte de un plan integral de renovación del armamento militar.

Asimismo, la nueva nave submarina del ejército de Japón se empleará, principalmente, para fortalecer la presencia naval en el océano Indo-Pacífico, una región estratégica para el control marítimo.

Tensión mundial: el ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino Fuente: Shutterstock

Japón fortaleció su Marina al incorporar el potente submarino JS Chogei

Con la llegada del Chogei, Japón ya posee cinco submarinos de la clase Taigei en servicio, conformando una flota actualmente integrada por las unidades Taigei, Hakugei, Jingei y Raigei, las cuales fueron incorporadas de manera gradual por las fuerzas armadas.

Esta nueva unidad pertenece a la moderna clase Taigei, diseñada para reemplazar progresivamente modelos más antiguos, con el objetivo de proporcionar a la marina japonesa submarinos con mayor capacidad operativa en el ámbito de la guerra.

Tras su inclusión, la nave será destinada a la Segunda División de la Flotilla de Submarinos 2, unidad basada en el puerto naval de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, reconocido como un centro estratégico para operaciones navales en Japón.

Conoce al moderno submarino de la Armada de Japón

El nuevo submarino de la Armada de Japón se distingue por una serie de características que lo establecen como uno de los más avanzados y potentes en la actualidad, capaz de operar durante períodos prolongados en el océano.

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Entre las características más destacadas del JS Chogei, se incluyen las siguientes capacidades militares: