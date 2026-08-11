Mientras muchos adolescentes disfrutaban del descanso y oscio de sus vacaciones, un adolescente de 13 años tuvo una idea muy ambiciosa que lo llevó a cumplir su sueño: construirse una casa propia.

El joven llamado Luke Thill vivía en Dubuque, Iowa, Estados Unidos, y después de descubrir en YouTube varios videos sobre casas pequeñas decidió que quería levantar una por sus propios medios.

Pese a no tener experiencia en construcción ni gran presupuesto, logró levantar una minicasa de unos 8 metros cuadrados construida en el jardín de sus padres.

La obra le llevó alrededor de un año y requirió mucho más que madera, herramientas y esfuerzo. Luke tuvo que conseguir el dinero, buscar materiales, resolver problemas y aprender a trabajar con adultos para poder avanzar.

El proyecto de un adolescente de 13 años que terminó en la casa propia

La idea apareció durante el verano de 2016. Luke estaba buscando videos sobre casas diminutas cuando comenzó a imaginar cómo sería tener una propia.

En lugar de quedarse solamente con la idea, decidió convertirla en un proyecto. Sus padres aceptaron, pero pusieron tres condiciones claras: Luke debía conseguir el dinero, tenía que construirla y la casa sería de él.

El adolescente empezó entonces a buscar distintas formas de conseguir ingresos. Cortó el césped de vecinos, realizó trabajos y también utilizó internet para recaudar parte del dinero. Su objetivo era reunir unos USD 1.500.

Construyó su propia casa con solo 13 años.

Cómo construyó una casa siendo adolescente

Con el dinero reunido, Luke comenzó a comprar los materiales y a trabajar en la estructura.

La casa tenía apenas unos pocos metros cuadrados, pero estaba pensada como una vivienda real. El proyecto incluía una pequeña zona de estar, un espacio para preparar comida y electricidad.

Uno de los secretos para mantener los costos bajos fue reutilizar materiales.

Según contó el propio Luke, aproximadamente el 75% de los materiales utilizados fueron reciclados o provenían de sobrantes de otras construcciones. Incluso algunos elementos de la vivienda tuvieron una segunda vida: parte de los materiales procedían de la casa de su abuela y la puerta había sido utilizada anteriormente por un conocido de la familia.

Su padre lo ayudó durante algunos momentos de la construcción, mientras que otros familiares y amigos colaboraron con distintas tareas.

Un amigo electricista, por ejemplo, lo ayudó con la instalación eléctrica a cambio de que Luke limpiara su garaje.

El desafío detrás del proyecto

A medida que avanzaba la obra, Luke descubrió que levantar una casa implicaba mucho más que saber utilizar herramientas.

Tenía que comprar materiales, encontrar soluciones cuando algo no funcionaba y, sobre todo, aprender a tratar con personas mayores que tenían más experiencia que él.

“Aprendí a negociar problemas con adultos que no se enseñan en la escuela”, explicó Luke al hablar sobre todo lo que había aprendido durante la construcción.