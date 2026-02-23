El Gobierno prepara un cambio normativo que afectará directamente a la construcción de vivienda nueva en España. El Ministerio de Vivienda trabaja en modificar el Código Técnico de la Edificación. La propuesta obligará a que cada vivienda nueva disponga de espacio para al menos dos bicicletas. La medida todavía está en fase de tramitación. Forma parte de la adaptación de la normativa a objetivos europeos de eficiencia energética y movilidad sostenible. El Ejecutivo sostiene que facilitar almacenamiento seguro es clave para fomentar el uso cotidiano de la bicicleta. El cambio normativo implicaría dos plazas específicas por vivienda. Cada espacio podría requerir unos dos metros cuadrados. Esto obligaría a reorganizar garajes y zonas comunes en promociones de vivienda nueva. El planteamiento técnico indica que los edificios residenciales deberán reservar espacios accesibles y protegidos. Cada vivienda nueva tendrá que contar con sitio suficiente para dos bicicletas. El objetivo es eliminar una barrera habitual al uso diario de este transporte. Desde el Gobierno se defiende que uno de los principales frenos es la falta de lugares seguros donde guardar la bicicleta. Muchos residentes sin trastero o con ascensores pequeños renuncian a comprar una. El Ejecutivo busca anticiparse a ese problema estructural. La obligación pretende normalizar la bicicleta como medio de transporte diario. La propuesta se alinea con políticas de movilidad sostenible en ciudades. El cambio normativo quiere reducir la dependencia del coche privado. Los nuevos edificios de uso no residencial tendrán exigencias mínimas de aparcamiento para bicicletas. El objetivo es crear una red completa que facilite el uso de la bicicleta en desplazamientos diarios. El almacenamiento seguro en edificios públicos busca impulsar la movilidad sostenible. La medida pretende acompañar la expansión de carriles bici y zonas urbanas con menos coches. El Ejecutivo considera que la infraestructura adecuada ayuda a cambiar hábitos de transporte. La adaptación normativa se vincula a objetivos europeos. El cambio normativo apunta a ciudades más eficientes y menos contaminantes. El sector promotor observa la iniciativa con prudencia. Asociaciones inmobiliarias advierten que nuevas exigencias técnicas aumentan costes de construcción. El Colegio de Aparejadores de Madrid cifra cambios normativos en casi 18.000 euros de sobrecostes. Arquitectos y técnicos señalan que el impacto dependerá de cómo se concrete la norma. No es igual exigir espacio flexible que imponer requisitos estrictos de ventilación o seguridad. Cada promoción tiene demanda distinta de bicicletas. En municipios pequeños o zonas rurales, la obligación podría generar espacios infrautilizados. Algunos expertos piden margen para comunidades autónomas o ayuntamientos. El texto deberá superar información pública antes de publicarse en el BOE.