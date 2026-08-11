En esta noticia

La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5837 (El Dentista) y las letras son: B J Q T.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

 1°5837 11°6105 
 2951  12°3896
 3°1871  13°9536 
 0666  14°3049 
 4350  15°7344 
 6°2632  16°6125
 2434  17°4783 
 9924  18°2023 
 6906  19°9907 
 10°7596  20°8389 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 7897 - Mesa.

Te puede interesar

Poner bicarbonato de sodio y papel film en los rieles de la ventana: para qué sirve y por qué se recomiendan
 1°7897 11°4366 
 3987   12°4425
 3°5733  13°8895 
 3382  14°3562 
 8803  15°8939 
 6°1500  16°7532
 6305  17°6795 
 3675  18°8715 
 6743  19°7564 
 10°2901  20°1610 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Ni detergente, ni jabón: el truco express para sacar los rayones de los lentes en segundos

Te puede interesar

Oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para constatar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el miedo al dolor y al juicio. También apunta a la necesidad de atender asuntos pendientes que requieren cuidado.

Si aceptas el tratamiento, indica disposición a enfrentar problemas y sanar; si lo evitas o sientes angustia, sugiere postergar decisiones, sensación de pérdida de control o dificultades para expresarte.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele representar un espacio de encuentro, negociación y apoyo; refleja vínculos, comunicación y decisiones compartidas.

Su estado da pistas: una mesa firme y bien servida sugiere estabilidad y abundancia; vacía, rota o desordenada puede indicar carencias, conflictos o dificultades para llegar a acuerdos.