La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5837 (El Dentista) y las letras son: B J Q T.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 11 de agosto

1° 5837 11° 6105 2° 2951 12° 3896 3° 1871 13° 9536 4° 0666 14° 3049 5° 4350 15° 7344 6° 2632 16° 6125 7° 2434 17° 4783 8° 9924 18° 2023 9° 6906 19° 9907 10° 7596 20° 8389

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 11 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 11 de agosto. A la cabeza salió el número 7897 - Mesa.

1° 7897 11° 4366 2° 3987 12° 4425 3° 5733 13° 8895 4° 3382 14° 3562 5° 8803 15° 8939 6° 1500 16° 7532 7° 6305 17° 6795 8° 3675 18° 8715 9° 6743 19° 7564 10° 2901 20° 1610

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o el miedo al dolor y al juicio. También apunta a la necesidad de atender asuntos pendientes que requieren cuidado.

Si aceptas el tratamiento, indica disposición a enfrentar problemas y sanar; si lo evitas o sientes angustia, sugiere postergar decisiones, sensación de pérdida de control o dificultades para expresarte.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele representar un espacio de encuentro, negociación y apoyo; refleja vínculos, comunicación y decisiones compartidas.

Su estado da pistas: una mesa firme y bien servida sugiere estabilidad y abundancia; vacía, rota o desordenada puede indicar carencias, conflictos o dificultades para llegar a acuerdos.