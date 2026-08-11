Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 11 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7132 - Dinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto

1° 7132 11° 0470 2° 6000 12° 7170 3° 0111 13° 9252 4° 9458 14° 9395 5° 6829 15° 3743 6° 2257 16° 1695 7° 3437 17° 8348 8° 9269 18° 6419 9° 0417 19° 9179 10° 7553 20° 0345

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con El Dinero suele simbolizar seguridad, abundancia y valoración personal.

También puede reflejar ansiedad por gastos o deudas; el contexto (ganarlo, perderlo o compartirlo) revela tu relación con el dinero.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.