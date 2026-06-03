El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este invierno será muy distinto a los anteriores

Se viene un diluvio histórico de 48 horas de tormentas fuertes y lluvias intensas en estas provincias

El invierno 2026 podría ser muy diferente a los registrados en los últimos años. Según el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de la Argentina atravesará una temporada con temperaturas superiores a los valores normales y mayores probabilidades de lluvias por encima del promedio en varias provincias.

El informe, que abarca el período comprendido entre junio y agosto, no anticipa cómo será el tiempo en días específicos, sino que muestra las tendencias climáticas más probables para todo el trimestre. De acuerdo con los especialistas, la señal predominante indica un invierno menos riguroso en amplias regiones del territorio nacional, aunque eso no descarta la llegada de olas de frío o irrupciones de aire polar.

Cómo será el invierno 2026 según el SMN

Los mapas elaborados por el organismo muestran una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las habituales en provincias del norte argentino, la región de Cuyo y parte del centro del país. Entre las zonas más alcanzadas por esta tendencia aparecen Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y San Juan.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros sectores del centro del país también predominan escenarios de temperaturas normales o superiores a lo normal. Esto implica que el promedio térmico de junio, julio y agosto podría ubicarse por encima de los registros históricos, aunque seguirán siendo posibles las heladas, las mañanas muy frías y los descensos bruscos de temperatura característicos de la estación.

El invierno 2026 tendrá temperaturas más cálidas de lo habitual en gran parte de la Argentina. (Fuente: SMN)

La situación será más diversa en la Patagonia. Mientras que el este y el sur de la región presentan probabilidades de registrar valores cercanos a los habituales para la época, el oeste patagónico y algunas áreas del este bonaerense muestran una tendencia intermedia entre condiciones normales y más cálidas que el promedio.

Más lluvias durante el invierno en varias provincias

Además de temperaturas más elevadas, el SMN prevé un trimestre con precipitaciones superiores a las normales en distintos puntos del país. Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe aparecen entre las provincias con mayores probabilidades de registrar lluvias por encima de los valores históricos.

Para el AMBA y gran parte de la provincia de Buenos Aires, el acumulado de precipitaciones durante el invierno podría superar los 120 milímetros. Sin embargo, desde el organismo aclararon que este pronóstico no permite anticipar tormentas intensas ni eventos extremos puntuales, sino que refleja una tendencia hacia un mayor volumen total de lluvias durante el trimestre.

El pronóstico de precipitaciones para el invierno muestra lluvias superiores a lo habitual en varias regiones. (Fuente: SMN)

En contraste, el noroeste argentino y el norte de Cuyo continuarán atravesando condiciones secas, propias de esta época del año. En esas regiones, donde las precipitaciones suelen ser escasas durante el invierno, distintos estudios vienen advirtiendo sobre una reducción sostenida de las lluvias en los últimos años, un fenómeno que los especialistas identifican como un proceso de megasequía.

El Niño vuelve a ganar protagonismo

El pronóstico del invierno también está condicionado por la evolución del fenómeno climático El Niño, que tiene capacidad para modificar los patrones de temperatura y precipitaciones en gran parte de Sudamérica. Según los modelos analizados por el SMN, existe cerca de un 60% de probabilidad de que el evento se desarrolle durante el trimestre mayo, junio y julio de 2026.

Las proyecciones muestran señales de calentamiento en las aguas del Pacífico ecuatorial, un factor clave para la formación de El Niño. De confirmarse esta tendencia, el fenómeno podría reforzar las condiciones más húmedas previstas para varias regiones argentinas y contribuir a consolidar un invierno con características diferentes a las observadas en temporadas recientes.