El pronóstico anticipa tormentas durante buena parte de la jornada, especialmente en ciudades del centro y occidente del país.

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Las condiciones meteorológicas volverán a cambiar este miércoles 22 de julio en Colombia. Luego de varios días con intervalos de sol y temperaturas elevadas en distintas regiones, los modelos de pronóstico muestran el regreso de lluvias persistentes que podrían extenderse durante cerca de 48 horas, acompañadas por tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en algunos sectores. El fenómeno afectará principalmente la región Andina y zonas del Pacífico, aunque otras áreas también registrarán precipitaciones durante la tarde y la noche.

El incremento de la nubosidad favorecerá la formación de aguaceros de intensidad variable que podrían reducir la visibilidad en carretera, ocasionar encharcamientos urbanos y aumentar el riesgo de crecientes súbitas en quebradas y ríos de respuesta rápida.

¿Qué regiones de Colombia tendrán las lluvias más fuertes este miércoles 22 de julio?

El pronóstico indica que las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la segunda mitad del día.

Las condiciones más inestables se esperan en:

Región Andina.

Región Pacífica.

Sectores del Eje Cafetero.

Oriente antioqueño.

Santander y Norte de Santander.

Algunas zonas del centro del país.

En estas áreas las lluvias podrán estar acompañadas por tormentas eléctricas y ráfagas de viento que incrementarán la sensación de inestabilidad durante la tarde y la noche.

Se viene un diluvio histórico con tormentas por 48 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora.

¿Qué ciudades podrían registrar tormentas este miércoles?

Entre las principales ciudades con probabilidad de lluvias y tormentas aparecen:

Bogotá , donde se prevé una máxima cercana a los 20 °C y lluvias durante la tarde y la noche.

Bucaramanga, con posibilidad de chubascos tormentosos y temperaturas de hasta 28 °C.

Cali, donde también se esperan precipitaciones intermitentes con una máxima de 29 °C.

Medellín, con lluvias débiles durante parte de la jornada y temperaturas cercanas a los 29 °C.

Cartagena, Santa Marta y San Andrés, donde predominarán intervalos nubosos con lluvias aisladas.

En municipios de clima frío como Pesca también existe probabilidad de tormentas durante la tarde.

¿A qué hora comenzarán las lluvias?

La mañana transcurrirá con condiciones relativamente estables en buena parte del país.

Sin embargo, a medida que avance la jornada aumentará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

El comportamiento esperado será el siguiente:

Madrugada: cielo despejado o parcialmente nublado.

Mañana: predominio de tiempo seco con temperaturas en ascenso.

Mediodía: inicio de lluvias aisladas en algunos sectores.

Tarde: desarrollo de tormentas y aguaceros de mayor intensidad.

Noche: persistencia de las precipitaciones en diferentes regiones.

Este patrón favorecerá que las lluvias se prolonguen durante varias horas consecutivas.

¿Habrá ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora?

Sí. Aunque los vientos sostenidos serán moderados en varias ciudades, durante el desarrollo de las tormentas se podrán presentar ráfagas fuertes que, de manera puntual, podrían alcanzar hasta los 60 km/h.

Estas condiciones son frecuentes cuando se desarrollan nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir descargas eléctricas, lluvias intensas y cambios bruscos en la dirección del viento.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos que permanezcan en balcones o terrazas y evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá este miércoles?

Para la capital del país se espera una jornada con temperaturas entre 10 °C y 20 °C.

Durante la mañana predominarán los intervalos de sol, mientras que en horas de la tarde aumentará la nubosidad con probabilidad de lluvias moderadas que podrían extenderse hasta la noche.

El ambiente continuará fresco y la humedad aumentará considerablemente después del mediodía.