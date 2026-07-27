El pronóstico prevé precipitaciones de consideración en varios estados para el inicio de la semana, con riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en el nivel de ríos.

El inicio de la semana estará marcado por un periodo de lluvias persistentes que se extenderá durante cuatro días consecutivos en distintas regiones de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y ondas tropicales favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional.

Aunque el noreste será la única región donde la probabilidad de precipitaciones será menor, el resto del país enfrentará desde chubascos hasta lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, caída de granizo. Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales debido al riesgo de afectaciones por las fuertes precipitaciones.

El pronóstico prevé precipitaciones de consideración en varios estados para el inicio de la semana, con riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en el nivel de ríos.

Se aproxima un temporal de 96 horas | Estos estados tendrán las lluvias más intensas

El pronóstico de 72 a 96 horas indica que entre el martes 28 y el jueves 30 de julio continuarán las lluvias fuertes en gran parte del país. Durante ese periodo se esperan lluvias puntuales intensas principalmente en Jalisco, Colima, Sonora, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Para el lunes 27 de julio, el SMN prevé lluvias intensas en Sonora, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Además, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Puebla y Veracruz registrarán precipitaciones muy fuertes.

El martes 28 de julio las lluvias más abundantes se concentrarán en Jalisco y Colima, mientras que estados como Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas también recibirán precipitaciones de gran intensidad. Posteriormente, el miércoles las lluvias intensas se desplazarán hacia Sonora y el jueves volverán a concentrarse en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

¿Por qué habrá 4 días de lluvias consecutivos?

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el principal fenómeno será el monzón mexicano, el cual seguirá interactuando con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera. A ello se sumará la onda tropical número 21, que favorecerá el desarrollo de nubosidad y tormentas sobre gran parte del país.

Durante el periodo también se aproximarán dos nuevas ondas tropicales sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Esta situación incrementará la probabilidad de lluvias en esas regiones conforme avance la semana.

Al mismo tiempo persistirá un ambiente caluroso en el noroeste, norte y noreste del país. Incluso continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que coexistirán temperaturas elevadas con fuertes precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.

SMN alerta por inundaciones, deslaves y tormentas eléctricas

El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Además, existe la posibilidad de incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

A estas condiciones se sumarán rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en diversos estados del norte del país, lo que podría ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. En algunas costas del Pacífico también continuará el oleaje elevado y el mar de fondo durante varios días.

Ante este panorama, el SMN recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico y atender las indicaciones de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse conforme evolucionen los sistemas que afectan al territorio nacional.