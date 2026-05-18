Después de semanas de rumores e incertidumbre, finalmente quedó confirmado cómo podrán ver los argentinos el Mundial 2026 desde la televisión sin necesidad de contratar plataformas de streaming premium. La noticia llevó tranquilidad a miles de hinchas que temían que gran parte de la Copa del Mundo quedara exclusivamente detrás de suscripciones pagas. En medio del crecimiento de servicios como Disney+ y otras plataformas deportivas, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si todavía existiría la posibilidad de seguir el torneo por TV tradicional. La respuesta llegó en las últimas horas y confirmó que habrá varias opciones disponibles. La principal novedad es que TyC Sports volverá a transmitir el Mundial y mantendrá una tradición histórica junto a la Selección Argentina. Además, otras señales abiertas y de cable también tendrán partidos del torneo. De esta manera, el canal deportivo volverá a estar presente en una Copa del Mundo por sexta edición consecutiva. La señal confirmó que emitirá: El canal ya había acompañado a la Albiceleste en: La confirmación llegó luego de varias especulaciones sobre posibles dificultades económicas y cambios en el negocio de las transmisiones deportivas. Finalmente, TyC Sports aseguró que mantendrá su histórica cobertura mundialista y seguirá ligado al torneo más importante del fútbol. Una de las grandes preguntas entre los hinchas era si sería obligatorio pagar plataformas de streaming para ver el Mundial 2026. Actualmente, las opciones confirmadas son: En el caso de TyC Sports, quienes ya tengan contratado el servicio de cable podrán mirar los partidos directamente desde la televisión, sin necesidad de suscribirse a plataformas como Disney+ ni pagar demás. Telefe también volverá a transmitir el Mundial después de muchos años y tendrá entre 31 y 33 partidos, dependiendo de cuánto avance la Selección Argentina. Por su parte, TV Pública emitirá cerca de 10 encuentros, incluidos varios de la Scaloneta. El Mundial 2026 también marcará un fuerte avance de las plataformas digitales dentro del negocio deportivo. Semanas atrás, Disney+ y ESPN confirmaron que transmitirán 30 partidos seleccionados mediante streaming premium. El nuevo escenario refleja cómo cambiaron los hábitos de consumo deportivo en los últimos años: Aun así, la televisión tradicional seguirá teniendo un rol central durante el Mundial, especialmente entre quienes prefieren mirar los partidos sin depender de aplicaciones o suscripciones adicionales. TyC Sports adelantó que realizará una cobertura especial enfocada en el recorrido de la Selección Argentina durante todo el torneo. Según informó la señal, habrá: