El fenómeno está acompañado por abundante nubosidad y el ingreso de una nueva onda tropical durante el fin de semana (Fuente: edición propia).

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Colombia avanza en un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica que dejará cerca de 48 horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas, extensos bancos de nubes oscuras y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en distintas zonas del territorio nacional.

El reporte oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que desde el miércoles 22 y hasta este viernes 24 de julio se concentran las condiciones más adversas, especialmente durante las tardes y noches.

La autoridad meteorológica explicó que la alta humedad presente sobre el país favorece el desarrollo de sistemas nubosos de gran tamaño, responsables de aguaceros persistentes, descargas eléctricas y vientos fuertes en buena parte de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

¿Por qué hay un ciclón de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos?

Las condiciones atmosféricas previstas por el Ideam generan un escenario repleto de intensas lluvias y una amplia cobertura de nubosidad.

Durante esta semana, la combinación de humedad proveniente de diferentes sectores del continente y la actividad atmosférica propia de la temporada favorece la formación de enormes masas de nubes, conocidas popularmente como “muros de nubes negras”, capaces de producir tormentas eléctricas, lluvias continuas y ráfagas de viento.

Además, el Ideam confirmó que la onda tropical número 28, actualmente sobre el Atlántico central, llegará a Colombia durante el fin de semana, lo que mantendrá la probabilidad de nuevas precipitaciones.

Avanza un ciclón con tormentas eléctricas por 48 horas, muro de nubes negras y ráfagas de viento de 50 km/h.

¿Qué departamentos presentaron las lluvias más fuertes?

El miércoles 22 de julio fue uno de los días con mayor actividad lluviosa. Hubo aguaceros frecuentes y tormentas eléctricas en departamentos como:

Magdalena.

Cesar.

Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Norte de Santander.

Santander.

Antioquia.

Cundinamarca.

Caldas.

Risaralda.

Quindío.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Arauca.

Casanare.

Meta.

Vichada.

Guainía.

Caquetá.

Putumayo.

Para el jueves 23 de julio continuaron las precipitaciones de alta intensidad sobre gran parte del país. El Ideam también confirmó tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento cercanas a los 30 km/h, especialmente en sectores del norte de la región Andina y el occidente de la Orinoquía.

¿Cómo estará el clima en Colombia este viernes 24 de julio?

Aunque el viernes comenzará con una reducción gradual de la nubosidad en varias zonas del territorio nacional, el Ideam aclaró que esto no significará el fin de las lluvias.

Las precipitaciones continuarán durante la tarde sobre departamentos como:

Bolívar.

Córdoba.

Antioquia.

Caldas.

Chocó.

Valle del Cauca.

Nariño.

Vichada.

Caquetá.

Guaviare.

Amazonas.

En estas regiones todavía podrán presentarse tormentas eléctricas acompañadas por fuertes desarrollos nubosos y ráfagas de viento que, en algunos sectores, podrían acercarse a los 50 kilómetros por hora, especialmente cuando se formen células de tormenta más intensas.

¿Bogotá tendrá lluvias y tormentas eléctricas esta semana?

Sí. El pronóstico del Ideam indica que la capital mantendrá condiciones variables durante la semana, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias ligeras hacia el final de la tarde y durante la noche.

Las temperaturas oscilarán entre 10 °C y 21 °C, mientras que la humedad permanecerá elevada, favoreciendo la presencia de nubosidad en distintos momentos del día.

¿Qué pasará con el calor después de las lluvias?

El Ideam prevé que, una vez disminuya la cobertura de nubes hacia el cierre de la semana, aumentarán nuevamente las temperaturas máximas en diferentes regiones del país.

Los mayores incrementos del calor se sentirán en sectores del Caribe y en varios valles interandinos, donde el sol volverá a ganar protagonismo tras el paso del periodo más lluvioso. Sin embargo, la llegada de la onda tropical número 28 durante el fin de semana mantendrá la vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que no se descartan nuevos episodios de lluvias en distintas regiones de Colombia.