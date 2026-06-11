La ciudadanía estadounidense vuelve a estar en el centro del debate tras una decisión que podría afectar a extranjeros que completaron su proceso migratorio con información incorrecta o irregularidades. El Gobierno anunció una serie de acciones judiciales que encendieron las alarmas entre miles de migrantes.

Aunque obtener la nacionalidad suele considerarse el paso definitivo para establecerse en Estados Unidos, las autoridades advirtieron que ciertos errores o engaños durante el trámite pueden tener consecuencias incluso años después de haber recibido la aprobación.

Estados Unidos inicia procesos para quitar la ciudadanía a extranjeros naturalizados

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que comenzó acciones legales contra 17 personas naturalizadas que presuntamente obtuvieron la ciudadanía mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas.

Los expedientes fueron presentados en distintos tribunales federales y abarcan casos vinculados con delitos graves, incluidos fraude financiero, lavado de dinero, abuso sexual de menores y distribución ilegal de drogas .

Si la Justicia determina que existieron irregularidades durante el proceso migratorio, los implicados podrían perder la ciudadanía estadounidense y enfrentar una posible deportación.

Qué trámite mal realizado puede provocar la pérdida de la ciudadanía estadounidense

Las autoridades explicaron que la ciudadanía puede ser revocada cuando se demuestra que fue obtenida de manera ilegal o mediante información falsa durante el proceso de naturalización.

Las autoridades explicaron que la ciudadanía puede ser revocada cuando se demuestra que fue obtenida de manera ilegal o mediante información falsa durante el proceso de naturalización. (Foto: Archivo)

Entre las principales causas contempladas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad se encuentran:

Ocultar información relevante. Presentar declaraciones falsas bajo juramento. Obtener beneficios migratorios mediante fraude . Utilizar identidades falsas . No informar antecedentes importantes .

Según el gobierno estadounidense, estas conductas afectan el requisito de buena conducta moral, una condición indispensable para acceder a la ciudadanía.

Los casos investigados incluyen mexicanos y delitos no declarados

Entre las 17 personas alcanzadas por las demandas figuran ciudadanos originarios de México, Cuba, Colombia, India, Jamaica y Filipinas .

Uno de los casos involucra a una mujer mexicana acusada de haber obtenido beneficios migratorios mediante una presunta suplantación de identidad, mientras que otro corresponde a un hombre señalado por ocultar antecedentes delictivos durante su solicitud.

Las demandas representan apenas el inicio del proceso judicial. Será un tribunal federal el encargado de decidir si corresponde revocar la ciudadanía de cada acusado y determinar las consecuencias migratorias que podrían enfrentar.