El tercer lunes de junio da comienzo con varias alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano ante el avance de un muro de nubes negras que podrían provocar fuertes precipitaciones durante la jornada.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó cuáles serán las zonas del país afectadas por las intensas lluvias y los vientos inestables a partir del 15 de junio, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto.

El cielo se partirá en dos y anuncian lluvias fuertes todo el fin de semana

El SMN confirmó que a partir del lunes 15 de junio, canales de baja presión sobre el interior del país en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el estado del tiempo en México durante el lunes 15 de junio? (Foto: SMN) SMN

Al mismo tiempo, una nueva onda tropical (núm. 7) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de precipitaciones en dicha península.

Por otra parte, un frente frío (fuera de temporada) se extenderá cercano a la frontera norte de México, lo que reforzará la probabilidad de lluvias en el norte del país.

Se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte).

Uno por uno: cuáles serán los estados de México afectados por las tormentas durante el lunes y martes

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lunes 15 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Durango (norte y centro), Nuevo León (sur), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (norte y sureste), Chihuahua (suroeste y sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (sur y sureste), Zacatecas (norte y este), Aguascalientes, Guanajuato (norte), Jalisco (noreste), Veracruz (norte) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y este), Hidalgo (este), Puebla (sureste) y Oaxaca (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California y Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

El pronóstico que difundió el SMN para el martes 16 de junio. (Foto: SMN) SMN

Martes 16 de junio