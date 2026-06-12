La yerba mate usada suele terminar en la basura después de cada ronda. Sin embargo, cada vez más personas descubren que este residuo cotidiano puede tener una segunda utilidad dentro del hogar cuando se combina con un ingrediente que también suele estar presente en muchas cocinas: el bicarbonato de sodio.

La mezcla de bicarbonato y yerba usada ganó popularidad por su bajo costo y por las distintas aplicaciones domésticas que ofrece.

Desde ayudar a neutralizar olores hasta colaborar en algunas tareas de limpieza, se convirtió en una alternativa práctica para quienes buscan aprovechar mejor los recursos que tienen a mano.

Por qué recomiendan mezclar yerba usada con bicarbonato de sodio

La principal razón es que ambos ingredientes poseen propiedades complementarias. La yerba usada aporta una textura granulada que ayuda a remover suciedad adherida, mientras que el bicarbonato es conocido por su capacidad para absorber olores y facilitar la limpieza.

Al combinarlos, se obtiene una preparación sencilla para distintas tareas del hogar. Además, permite reutilizar un residuo que normalmente sería descartado, lo que lo convierte en una opción económica y sustentable.

La yerba usada aporta una textura granulada que ayuda a remover suciedad adherida, mientras que el bicarbonato es conocido por su capacidad para absorber olores y facilitar la limpieza. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Para qué sirve la mezcla de yerba usada y bicarbonato

Uno de sus usos más difundidos es como desodorizante natural. Muchas personas la colocan en recipientes abiertos dentro de distintos ambientes.

Puede utilizarse en:

Heladeras.

Placares.

Zapateros.

Lavaderos.

Cerca del cesto de residuos.

También suele emplearse para colaborar en la limpieza de algunas superficies. La textura de la yerba puede ayudar a desprender restos de suciedad difíciles.

Cómo preparar correctamente la mezcla casera

Para su preparación se aconseja:

Utilizar yerba completamente seca.

Agregar una o dos cucharadas de bicarbonato.

Conservar la mezcla en un recipiente cerrado.

Revisar periódicamente que no acumule humedad.

Si aparece olor agrio o señales de moho, lo mejor es desecharla y preparar una nueva.

Qué superficies conviene evitar al usar esta mezcla

Aunque es una preparación útil para determinadas tareas, no resulta adecuada para todos los materiales.

Los especialistas en limpieza doméstica recomiendan tener precaución con superficies delicadas.

Entre ellas se encuentran:

Mármol.

Granito pulido.

Superficies brillantes.

Materiales sensibles a rayones.

Antes de utilizarla de forma generalizada, siempre es recomendable realizar una prueba en una zona poco visible.