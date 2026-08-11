Se viene un nuevo tormentón de agosto: lluvias por más de 48 horas y caída de granizo en varias regiones de México

México enfrenta este martes un nuevo episodio de tiempo inestable que podría extenderse por más de 48 horas debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles altos y el avance de la onda tropical número 26.

Estas condiciones favorecerán lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en amplias zonas del territorio nacional. Las regiones más afectadas serán el este de Sonora, así como sectores de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Además, las precipitaciones continuarán durante varios días porque los sistemas atmosféricos responsables permanecerán activos entre el 12 y el 14 de agosto .

Se viene un nuevo tormentón de agosto: lluvias por más de 48 horas y caída de granizo en varias regiones de México. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo estará el clima este martes 11 de agosto?

La situación más compleja se espera en el este de Sonora, donde se pronostican lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 mm. También habrá precipitaciones muy fuertes en zonas del noroeste, sureste y sur del país.

Las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, caída de granizo, incremento en niveles de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, encharcamientos y deslaves. A ello se suman rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Vientos, niebla y fenómenos secundarios

Además de las lluvias, se esperan:

Rachas de 60 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Rachas de 50 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Bancos de niebla matutinos en zonas montañosas del centro, norte y occidente del país.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico mexicano.

Regiones bajo vigilancia: dónde será mayor el impacto de las lluvias

Las precipitaciones de este lunes afectarán a la gran mayoría del territorio mexicano con diferente intensidad:

Nivel alto de incidencia

Sonora (este)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (oeste y noroeste)

Sinaloa (norte y este)

Veracruz (sur)

Oaxaca (este)

Chiapas (este)

Campeche (norte).

Nivel moderado de incidencia

Ciudad de México

Estado de México (oeste y suroeste)

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Hidalgo

Puebla

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Zacatecas

Aguascalientes.

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Zonas sin afectación significativa

Las condiciones menos adversas se presentarán en entidades donde únicamente se esperan chubascos aislados, como Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

En estas regiones predominaremos intervalos de nubes y sol, aunque con posibilidad de lluvias dispersas. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, especialmente en los estados del norte.

Sigue la ola de calor en México con temperaturas de hasta 45°C

Mientras las tormentas avanzan sobre buena parte del país, el calor seguirá siendo protagonista en varias regiones. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40°C y 45°C en:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Colima

Michoacán.

La combinación de humedad, altas temperaturas y nubosidad podría incrementar la sensación térmica en zonas costeras y del sureste.

Por otro lado, las temperaturas mínimas más bajas recientes se registraron en: