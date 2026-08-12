Se acerca la primera gran tormenta de agosto: un ciclón provocará fuertes tormentas y caída de granizo por 48 horas

El panorama del clima en México se complica para las próximas 48 horas debido a una combinación de sistemas atmosféricos. La interacción entre el monzón mexicano, la llegada de la onda tropical núm. 26, circulaciones ciclónicas y canales de baja presión mantendrá cielos nublados y altas probabilidades de chubascos, tormentas y lluvias intensas.

La alerta se extiende desde el miércoles 12 hasta el jueves 13 de agosto, afectando principalmente al sureste, occidente y noroeste del país. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de granizo, descargas eléctricas y un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y zonas costeras.

Se viene el diluvio del año con tormentas intensas y caída de granizo que durarán 48 horas: a qué zonas afectará SMN

¿Cómo estará el clima este miércoles 12 de agosto?

La convergencia meteorológica generará severas afectaciones este miércoles 12 de agosto. Los fenómenos más fuertes se concentrarán en el sureste y occidente, donde existe riesgo de inundaciones y encharcamientos.

Además, el oleaje alcanzará hasta 2.5 metros de altura en el Pacífico. El temporal se mantendrá activo por 48 horas al desplazarse la onda tropical núm. 26 hacia el interior del territorio el jueves 13, reactivando tormentas en Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Vientos y fenómenos costeros

Se registrarán vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

En costas de la península de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se mantendrá el mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura.

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias de este miércoles 12 de agosto?

Las zonas afectadas por los fenómenos climáticos se sentirán con diferente intensidad:

Nivel alto de incidencia

Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (norte, costa y suroeste), donde las lluvias alcanzarán acumulados de 75 a 150 mm.

Nivel moderado de incidencia

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Guerrero.

Zonas sin afectación significativa

Coahuila y Nuevo León registrarán un impacto mínimo por lluvias, reportando únicamente precipitaciones aisladas (0.1 a 5 mm). El cielo se mantendrá parcialmente nublado, persistiendo temperaturas sofocantes.

Temperaturas extremas y onda de calor sofocante en el norte

El termómetro alcanzará valores extremos debido a la ola de calor activa en el norte de la República. Se esperan máximas sofocantes y sensaciones térmicas elevadas en el litoral del Pacífico y el golfo de México. Las zonas más afectadas por el calor intenso (40 a 45 °C) serán:

Baja California (noreste) y Baja California Sur (centro).

Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste).

Las regiones del sur y sureste deberán prestar máxima atención a los avisos meteorológicos ante el riesgo de deslaves e inundaciones repentinas provocados por este temporal de 48 horas.