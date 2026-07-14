Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió una alerta dirigida a toda la población nacional por la llegada de un frente de lluvias intensas que podrían traer complicaciones a partir del martes 14 de julio y durante las próximas 36 horas.

Las tormentas que se formarán a lo largo y ancho del territorio azteca alcanzarán distintas intensidades y dejarán afectados a varios estados de la República, por lo que se aconseja tomar nota de todas las advertencias y avisos del organismo gubernamental.

Alerta del Servicio Meteorológico Nacional: cuál será el estado del tiempo a partir del martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una fuerte advertencia a los habitantes de México por una serie de sistemas que se combinarán y provocarán fuertes lluvias en distintos puntos del país.

El pronóstico de precipitación total acumulada vigente hasta el 17 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Según pudo confirmar la entidad gubernamental, desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se aconseja mantener los recaudos y tomar todas las precauciones a la hora de circular por la vía pública.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Uno por uno: los estados donde lloverá intensamente a partir del martes 14 y miércoles 15 de julio

A partir del martes 14 y durante la jornada del 15 de julio, se esperan no sólo fuertes precipitaciones, sino también vientos inestables que podrían alcanzar rachas de hasta 60 km/h.

Martes 14 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro y sureste), Chihuahua (suroeste), Coahuila (norte), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (este y suroeste), Chiapas (este y sur) y Veracruz (sur).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El pronóstico del tiempo para el martes 14 de julio. (Foto: SMN)

Miércoles 15 de julio