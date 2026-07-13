El tiempo en España durante este lunes, 13 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 13 de julio

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Solo en el noroeste, la influencia de un sistema de bajas presiones generará cielos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en Galicia y el Cantábrico, además de chubascos en Asturias.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte, especialmente en el Cantábrico oriental, mientras que ascenderán en el tercio sur y Baleares, llegando a superar los 35 grados en diversas regiones. El viento será moderado del oeste en el sur peninsular y del este en Baleares, con variaciones en otras áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la mañana, temperaturas en descenso (menos acusado en la Sierra), 34 ºC de máxima y 21 ºC de mínima y vientos flojos variables con predominio del sur y suroeste en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados con nubes bajas matinales en la vertiente atlántica; mínimas sin cambios, máximas en ascenso y vientos flojos variables en el interior, moderados del oeste en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña habrá cielo poco nuboso con nubes altas y desarrollo diurno en el Pirineo occidental; mínimas en ligero ascenso, máximas con pocos cambios y viento flojo variable, tendiendo al mediodía a sur y sureste con intervalos moderados por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad de evolución en zonas montañosas. Por la tarde, el Bajo Aragón y el extremo este de la Ribera del Ebro podrían experimentar chubascos aislados, mientras que en Cinco Villas y el cuadrante noroccidental de Huesca hay probabilidad de chubascos dispersos con tormentas, algunas localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 grados y una máxima de 38 grados, con vientos flojos del sur y sureste.

El clima en Asturias se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y posibilidades de lluvias débiles y chubascos, especialmente en el noroeste. Habrá brumas o nieblas nocturnas en el interior y las temperaturas oscilarán entre 27 y 13 grados, con un viento flojo que se intensificará en la tarde.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Predominarán cielos poco nubosos o despejados, con brumas y posibles bancos de niebla matinal y polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, con descenso de las diurnas en el oeste de cada isla; noches tropicales y máximas de hasta 39 grados en el interior de Mallorca. Viento flojo variable con brisas costeras.

Intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas al amanecer y al atardecer, con pocas nubes el resto del día, salvo en el interior de la provincia occidental donde habrá algunos intervalos ocasionales por la tarde. En general, se espera poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 27 grados de máxima, con pocos cambios. El viento será flojo a moderado del nordeste y en las cumbres, flojo del oeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso o despejado con nubes bajas a primeras horas; mínimas sin cambios, máximas en ascenso salvo en el sur de Alicante y viento flojo variable tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos moderados por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León predominarán los cielos con nubes altas y algunos intervalos de nubes medias por la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones aisladas en la Cantábrica occidental; las temperaturas mínimas descenderán ligeramente o de forma moderada, las máximas tendrán pocos cambios y soplará viento del suroeste y sur.

Cielos poco nubosos y algunas nubes medias por la mañana en Guadalajara y Toledo, con intervalos de nubes bajas en el este de Cuenca y sureste de Albacete. Se prevén temperaturas mínimas en descenso, alcanzando 13 grados y máximas que llegarán a 37 grados en la región, destacando un aumento en Albacete. Vientos flojos del sur y suroeste en las horas centrales del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios (27°C máx., 21°C mín.) y vientos del oeste flojos que aumentarán a moderados.

En Melilla habrá cielos despejados, temperaturas con pocos cambios entre 23 y 29 °C y vientos moderados de componente oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se esperan intervalos nubosos con probabilidad de brumas y nieblas en zonas altas, junto a algunas precipitaciones débiles durante la madrugada; las temperaturas oscilarán entre 16 y 33 grados, con un notable descenso en las máximas en algunos lugares.

En La Rioja habrá cielos poco nubosos con nubes altas y algunas medias, temperaturas en descenso (máxima 38 y mínima 17 grados, con poca variación en el extremo oriental) y viento flojo variable, suroeste en la sierra y norte en el valle.