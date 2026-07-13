Oficial | Declaran feriado el lunes 20 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo en el mes para estos trabajadores.

El lunes 20 de julio hay un día no laborable en la Argentina, pero no es un feriado nacional.

Se trata de un asueto municipal, así que la inmensa mayoría del país trabaja con normalidad.

El descanso rige exclusivamente para el partido de Carlos Pellegrini, en el interior de la provincia de Buenos Aires, por el aniversario fundacional de la localidad.

Este 2026 se cumplen 119 años desde su fundación, el 20 de julio de 1907.

Quiénes tienen el día libre

El asueto alcanza a los empleados públicos del partido y a los trabajadores bancarios de las sucursales ubicadas dentro del distrito. Para el sector privado, la jornada es opcional: cada empleador define si sus trabajadores asisten o no.

El descanso rige exclusivamente para el partido de Carlos Pellegrini, en el interior de la provincia de Buenos Aires, por el aniversario fundacional de la localidad.

Quienes no forman parte de esas categorías, o viven fuera de Carlos Pellegrini, deben presentarse a trabajar con normalidad el lunes.

Julio, un mes cargado de asuetos bonaerenses

Este tipo de descansos locales se repiten todos los años en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, por aniversarios fundacionales o fiestas patronales. Julio de 2026 concentra varios:

16 de julio: Día de Nuestra Señora del Carmen. Alcanza a más de una decena de partidos, entre ellos General Rodríguez, Carmen de Areco, Carlos Casares, Benito Juárez, Cañuelas, Chivilcoy, Lobería, Las Flores y Carmen de Patagones.