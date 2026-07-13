El Servicio Meteorológico Nacional alertó por un cambio en las condiciones meteorológicas respecto al fin de semana por la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

El pronóstico del SMN señala la llegada de una corriente de aire polar que llegará desde la Cordillera de los Andes con intensas lluvias y ráfagas de viento.

Qué ciudades están bajo alerta por la tormenta

La provincia de Neuquén quedará envuelta bajo un sistema de tormentas durante varios días a partir del lunes. Se esperan intensas precipitaciones en diversas localidades con hasta 30 milímetros acumulados en tan solo 24 horas.

Las condiciones climáticas serán hostiles con posible suspensión de servicios y actividades al aire libre . Las temperaturas descenderán hasta los -2° con vientos inestables.

Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Conforme pasen los días las nubes se alejarán de San Martín de los Andes y de Villa La Angostura para dar paso a un clima más templado y sin chubascos.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Datos oficiales de la página Meteored avecinan también un clima hostil en Buenos Aires por un temporal que golpeará desde el miércoles hasta la madrugada del sábado.

Pronóstico del clima. Meteored.

El miércoles y jueves se esperan algunos chubascos, pero el fenómeno meteorológico se intensificará el viernes con varios milímetros acumulados.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico extendido del clima señala que a la par de las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires las temperaturas se mantendrán en torno a los 10° durante la mañana.

Las tardes serán cálidas con hasta 16° con una máxima de 20° durante el jueves. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con vientos sentido suroeste.