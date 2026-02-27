A partir de una nueva disposición estatal de Kansas, aprobada en febrero del 2026, las autoridades estatales revocarán las licencias de conducir de todos los conductores transexuales. Asimismo, la legislación pone en marcha otras prohibiciones respecto a este grupo poblacional, en orden con las políticas conservadoras de Donald Trump. Esta normativa responde a la fuerte ideología del partido Republicano contra la comunidad LGBTQ+, pero principalmente en contra de la transexualidad. Los líderes que responden al presidente aseguran asumir un compromiso con la lucha por reconocer el género que se obtiene al nacer como la identidad de una persona. El nuevo proyecto de ley SB 244 del estado de Kansas impuso nuevas sanciones y limitaciones a los ciudadanos transexuales. Uno de los motivos y argumentos de esta legislación es que todos los documentos federales, como la licencia de conducir o un Real I.D., deben reflejar el “sexo al nacer” del titular. Según el texto legislativo, el objetivo de la ley es unificar los criterios en los registros públicos y definir el término “sexo” en función de características biológicas determinadas al momento del nacimiento. A raíz de este cambio, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Kansas ya comenzó a enviar notificaciones a los conductores que deben volver a modificar su género en el documento. Quienes no realicen este cambio, percibirán la revocación de su licencia hasta que soliciten una nueva. Otro punto central de la ley es la regulación del uso de baños públicos en edificios gubernamentales y determinados espacios estatales. La normativa exige que las personas utilicen instalaciones que correspondan al sexo biológico consignado en su acta de nacimiento. El incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a multas de hasta 1.000 dólares. Además, el texto legal habilita acciones civiles en ciertos casos, lo que amplía el alcance de las posibles consecuencias económicas para quienes infrinjan la norma.