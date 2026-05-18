Una nueva ley de tránsito en California acaba de entrar en vigor y promete multas automáticas para todos los conductores que violen una regla clave: no usar el teléfono celular bajo ninguna circunstancia mientras manejan. Esta prohibición incluye el uso de GPS, una práctica habitual que ahora estará penalizada, salvo que el dispositivo esté completamente montado y se use sin tocarlo.

La legislación, una de las más estrictas del país, busca reducir la cantidad de accidentes provocados por conducción distraída, una de las principales causas de siniestros viales en Estados Unidos. A partir de ahora, sostener el celular o interactuar con él -aunque sea para consultar un mapa- será suficiente motivo para que las autoridades impongan una multa automática.

Los conductores californianos serán multados si utilizan sus celulares mientras manejan. Fuente: Archivo. BitsAndSplits

Qué dice la nueva ley de tránsito

Según las autoridades californianas, la ley no deja lugar a ambigüedades. El uso del teléfono móvil está totalmente prohibido mientras se conduce, salvo si:

El dispositivo está montado en el tablero.

Puede operarse con un solo toque o deslizamiento.

No requiere que el conductor lo sostenga en ningún momento.

Esto incluye reproducir música, revisar mensajes, hacer llamadas o consultar mapas. Todo uso manual será considerado una infracción.

Multas automáticas y sin advertencia por el uso del celular

Las multas automáticas se aplicarán en el acto, sin necesidad de que el oficial demuestre si el conductor estaba enviando mensajes o realizando llamadas. Sostener el dispositivo en la mano ya será motivo suficiente para recibir una sanción.

El nuevo régimen también contempla que no habrá advertencias: el objetivo es dejar un mensaje claro de tolerancia cero con cualquier tipo de distracción al volante.

Por qué California decidió endurecer la ley para los conductores

La decisión responde a estadísticas preocupantes: en los últimos años, la proliferación de celulares ha coincidido con un aumento sostenido en los accidentes de tránsito. Incluso el uso del GPS, considerado inofensivo por muchos, puede generar segundos de distracción que terminan en tragedia.

California endureció su ley de tránsito y cobrará multas a los conductores que se distraigan con sus celulares. Fuente: iStock. AndreyPopov

Un reciente fallo judicial ratificó el espíritu de la ley: no se trata solo de mensajes de texto o llamadas, sino de eliminar cualquier distracción causada por dispositivos móviles. Esto incluye consultar el GPS o cambiar una canción mientras se sostiene el teléfono.