El Internal Revenue Service (IRS) advirtió que quienes usen TurboTax para su declaración de impuestos sin cumplir los requisitos migratorios podrían enfrentar multas, intereses y deudas acumuladas. La sanción no aplica a todos los contribuyentes, sino a un grupo específico que estaría presentando un formulario incorrecto ante la autoridad fiscal. Aunque TurboTax es uno de los programas más utilizados en Estados Unidos para completar el Formulario 1040, no está habilitado para todos. Si una persona forma parte de cierta categoría migratoria y aun así utiliza este software, podría quedar expuesta a penalidades económicas y a la obligación de enmendar su declaración. El IRS castigará a todas las personas que usen TurboTax para su declaración de impuestos y formen parte de la lista de extranjeros no residentes. El software solo procesa el Formulario 1040, destinado a residentes fiscales, y no el Formulario 1040-NR, que corresponde a no residentes. A continuación, una lista orientativa de personas que suelen encuadrar como no residentes fiscales en Estados Unidos: Presentar el 1040 cuando en realidad corresponde el 1040-NR implica enviar una declaración incorrecta. Esto puede derivar en ajustes, reclamos de pago y sanciones, especialmente si tras la corrección surgen impuestos adicionales adeudados. Si tras la enmienda se determina que hay impuestos pendientes, el IRS puede aplicar: La corrección se realiza con el Formulario 1040-X, que permite modificar ingresos, deducciones o créditos declarados. En la mayoría de los casos, los no residentes deben enviarlo en formato impreso por correo. Si la enmienda se presenta dentro de los tres años y no existen impuestos adeudados, no se aplican multas, pero los intereses se calculan desde la fecha original de vencimiento, por lo que se recomienda regularizar la situación lo antes posible.