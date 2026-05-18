YPF vuela en los mercados. La petrolera argentina sube este lunes 7,6% en Wall Street y su ADR alcanza los u$s 47. En la plaza local, trepa 7,3%, impulsada por planes de inversión y la apuesta de una figura mítica en los Estados Unidos. El súper RIGI que anunció el viernes Horacio Marín por u$s 25.000 millones disparó el papel en los mercados. La adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto LLL Oil busca acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. “Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión”, señaló Marín en su cuenta de X. El otro factor que disparó a YPF fue la posición que abrió Stanley Druckenmiller, histórico trader en Wall Street. A través de su firma Duquesne Family Office, incrementó durante el primer trimestre del año su exposición en activos argentinos, entre ellos en la petrolera conducida por Marín. Según el último formulario 13F que presentó ante la SEC, adquirió más de 3.000.000 de acciones de la petrolera, una operación valuada en casi u$s150 millones. El resto de ADR de empresas argentinas acompañaban la suba de la petrolera, que era secundada por IRSA (3,4%), Corporación América (2,9%) y Edenor (2,7%).