La lucha contra la migración por parte de la administración de Donald Trump sigue avanzando. La corte suprema debate si un proyecto que el presidente se propone ejecutar se corresponde con lo que dicta la Constitución de los Estados Unidos. No obstante, el presidente ya habría anticipado que la corte volvería a tomar una decisión equivocada al no apoyar su proyecto tras el fallo que anuló los aranceles globales que quería impulsar el presidente. La ciudadanía por nacimiento es un derecho histórico resguardado y garantizado por la enmienda n°14 de la Constitución Nacional de los Estados Unidos. Este inciso aclara que toda persona nacida o naturalizada dentro del territorio será considerada ciudadana, sin importar la nacionalidad o el estado migratorio de sus padres. Lo que la corte suprema intentará decidir es sí, en efecto, se trata de un ataque a la constitución en el marco de las políticas migratorias que la administración de Donald Trump ejecutó durante los últimos meses. El presidente apela a que la constitución se escribió hace 160 años con el fin de la guerra civil y podría ya no coincidir con la realidad que vive el país en los tiempos modernos. Expresó en su red social Truth social: “Lo siguiente será que fallen a favor de China y otros países, que están haciendo fortunas con la ciudadanía por nacimiento, al afirmar que la 14ª Enmienda NO se redactó para cuidar de los ‘bebés de esclavos’, como lo demuestra el momento exacto de su elaboración, presentación y ratificación, que coincidió perfectamente con el FIN DE LA GUERRA CIVIL”.