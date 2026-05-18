En el estado de Arizona existe una ley estatal que regula un comportamiento común en varios lugares del mundo y subestimada por gran parte de la población, a excepción de escenarios extremos como las pandemias. La normativa permite castigar a las personas que expongan deliberadamente a otros a enfermedades contagiosas en espacios públicos. La legislación quedó establecida dentro del Código Revisado de Arizona 36-631, una norma sanitaria que sanciona a quienes circulen en lugares públicos mientras padecen enfermedades contagiosas y representen un riesgo para otras personas. El Código Revisado de Arizona 36-631 indica que comete una infracción quien exponga “de manera consciente” a una persona afectada por una enfermedad contagiosa o infecciosa en un lugar público o vía pública. La normativa apunta especialmente a situaciones donde exista riesgo de propagación hacia terceros. La legislación también aclara que existe una excepción cuando el traslado de la persona enferma sea necesario y se realice de la manera menos peligrosa posible para la salud pública. De esta forma, la norma contempla situaciones médicas o sanitarias de emergencia. El Código Revisado de Arizona 36-631 establece que las personas que incumplan esta disposición serán consideradas culpables de un “delito menor de clase 2”, una categoría penal prevista dentro del sistema judicial estatal. Además, otra normativa sanitaria de Arizona establece sanciones para quienes violen órdenes, instrucciones o regulaciones vinculadas a medidas de salud pública. Las autoridades estatales cuentan con herramientas legales para intervenir ante posibles riesgos sanitarios y evitar la propagación de enfermedades contagiosas.