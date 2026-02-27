Elegir el nombre de un recién nacido es una tarea difícil para muchos padres, ya que este registro marcará la identidad del niño y cómo será reconocido en las credenciales federales. Sin embargo, diversas disposiciones estatales en Estados Unidos mantienen una serie de límites o prohibiciones respecto a algunas opciones. En términos generales, las prohibiciones no se centran en una “lista negra” oficial, sino en criterios técnicos, administrativos y de protección del menor que pueden llevar al rechazo de un nombre si no cumple con las reglas vigentes en esa jurisdicción. A diferencia de otros países que establecen listas oficiales de nombres vetados, en Estados Unidos las restricciones suelen basarse en criterios técnicos y administrativos. En términos generales, los estados prohíben: Estas limitaciones responden principalmente a la necesidad de que el nombre pueda registrarse correctamente en bases de datos gubernamentales y documentos oficiales. En varios estados existen límites técnicos adicionales: Estas normas pueden afectar nombres con acentos o signos diacríticos, dependiendo del estado donde se registre el nacimiento. En algunos estados, palabras como “King”, “Queen”, “Majesty” o expresiones que puedan interpretarse como un cargo oficial han sido cuestionadas o rechazadas por autoridades de registro. La razón principal es evitar confusión legal o administrativa, especialmente si el nombre puede interpretarse como un título formal inexistente en el sistema jurídico estadounidense. Sin embargo, la aceptación depende de la normativa y del criterio aplicado por cada estado. Si el registro civil considera que el nombre no cumple con las reglas estatales: El objetivo de estas restricciones no es limitar la creatividad de los padres, sino garantizar que el nombre pueda utilizarse sin inconvenientes en documentos legales como pasaportes, licencias, registros escolares y trámites oficiales.