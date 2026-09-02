Alquilar un departamento o casa en Estados Unidos exige un conocimiento claro sobre los derechos que poseen los inquilinos. Es esencial entender qué acciones puede tomar el propietario, especialmente si se solicita que abandonen la propiedad.

Como regla general, se destaca la necesidad de acudir a tribunales ante una demanda de desalojo. Las autoridades enfatizan que esta medida puede ser una postura efectiva para lograr la reconsideración de dicha solicitud.

Según lo manifestado por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), existen normativas que resguardan a ciertas personas de ser desalojadas. Bajo estas circunstancias, es posible que puedan continuar residiendo en su hogar, incluso en situaciones de riesgo.

Sumar mueve ficha y amenaza con llevar la prórroga del alquiler al Congreso “las veces que haga falta”. Fuente: Freepik. Freepik

Los inquilinos podrán permanecer en la vivienda aunque el propietario se oponga

Tampoco podrán recibir embargos como parte de pago del alquiler a menos que exista una orden judicial en contra de la persona.

Por otra parte, dentro de las protecciones especiales con las que cuenta este grupo, se explica que están habilitados a suspender un desalojo judicial en caso de que el arrendador presente una demanda.

De acuerdo con la información oficial, los miembros de las fuerzas armadas que paguen un alquiler mensual inferior a USD 4,214.28 no podrán ser desalojados de su vivienda residencial mientras estén realizando el servicio militar . La misma regla aplica para sus dependientes.

“Si el arrendador solicita su desalojo ante un tribunal, usted y sus dependientes pueden suspender el desalojo hasta por 90 días si lo solicitan. El tribunal también puede ordenar la suspensión por su cuenta, sin una solicitud”, detalla CFBP.

Frente a una demanda por desalojo, los miembros de las fuerzas armadas deben comunicarse con su Oficina de Asistencia Legal.

Derechos de los inquilinos al enfrentar un desalojo: cómo presentar respuesta

Al recibir la demanda, uno de los derechos que poseen los inquilinos es el de presentar una respuesta por escrito, donde expliquen al tribunal las razones por las cuales no debe llevarse a cabo el desalojo.

Es relevante detallar la situación actual y enumerar las acciones que se han llevado a cabo para encontrar ayuda. Se sugiere describir las acciones del arrendador en relación al acceso a fondos de asistencia destinados al alquiler.

Las autoridades aconsejan contactar al secretario del tribunal para consultar específicamente acerca de su caso y determinar el plan de acción más adecuado, así como los derechos que lo respaldan.

Si se ha solicitado asistencia para pagar el alquiler o los servicios y aún se está a la espera de la decisión, es esencial mencionarlo en la respuesta.