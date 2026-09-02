El estado de California promulgó una ley que obliga a instalar un dispositivo de bloqueo por ignición en el vehículo de todo conductor condenado por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Quienes no cumplan con esta instalación no podrán encender el auto y arriesgan la suspensión o revocación total de su licencia.

La norma, identificada como AB 366 , fue firmada por el gobernador el 13 de octubre de 2025 y extiende hasta el 1° de enero de 2033 un sistema que ya regía desde 2019. Sin esta extensión, las reglas iban a revertirse a su versión anterior a partir de 2026.

¿Qué es el dispositivo que exige la nueva ley?

El dispositivo se llama ignition interlock device (IID) y funciona como un test de alcoholemia conectado al motor del vehículo. El conductor debe soplar antes de encender el auto y si el sistema detecta alcohol en sangre por encima del límite permitido, el motor no arranca.

El equipo también exige repeticiones aleatorias del test mientras el vehículo está en marcha. Si el conductor no realiza esa prueba o supera el límite de 0,03% de alcohol en sangre, se considera un intento de evasión (bypass) y puede derivar en la revocación inmediata de la licencia.

Requisitos para instalar el dispositivo

Contratar a un proveedor certificado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)

Presentar el formulario de “Verificación de Instalación” ante el DMV

Someter el vehículo a recalibración cada 60 días como máximo

Pagar los costos según una escala vinculada al nivel de ingresos del conductor

El conductor debe soplar antes de encender el auto y si el sistema detecta alcohol en sangre por encima del límite permitido, el motor no arranca. Chat GPT

¿A quiénes alcanza esta obligación y qué pasa si no se cumple?

La ley aplica a conductores de California condenados por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, con plazos de instalación que varían según los antecedentes. Un primer infractor puede enfrentar entre seis meses y un año de uso obligatorio, mientras que quienes acumulan condenas previas llegan hasta 48 meses con el dispositivo instalado.

Quien no instale el equipo dentro del plazo fijado, intente manipularlo o no cumpla con las recalibraciones periódicas pierde de forma inmediata la licencia restringida. La suspensión se extiende hasta que se cumplan todos los requisitos de reinstalación exigidos por el DMV.