El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno de Colombia anunció sus métodos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, los cuales incluyen visitas a domicilio con el propósito de validar la existencia y situación de los receptores de beneficios. Esta iniciativa forma parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o errores administrativos.

Se incorpora una normativa que responde a una creciente necesidad de controles en los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las entidades pensionales del Estado, en el contexto de un sistema de protección social en expansión.

La acción es un esfuerzo estatal para fortalecer la transparencia y la eficacia en la distribución de recursos públicos, garantizando que las transferencias monetarias se asignen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

En los últimos años, se detectaron deficiencias en las bases de datos y registros, lo que permitió pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no satisfacen los criterios actuales, generando desconfianza entre diversos sectores de la ciudadanía y una demanda por mayor control.

Anna Bizon

¿Cómo se realiza el operativo puerta a puerta?

El plan del Gobierno de Colombia contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

¿Cuáles son los grupos incluidos en el operativo de verificación?

El operativo incluye, entre otras categorías, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y demás regímenes especiales.

y demás regímenes especiales. Adultos mayores que perciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

. Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos

¿Qué medidas toma el Gobierno colombiano para prevenir pagos erróneos?

¿Qué instrumentos emplea el Gobierno de Colombia para prevenir errores administrativos?

El Gobierno se encuentra en la realización de un operativo de campo. Asimismo, avanza en la integración y modernización de bases de datos públicas. Se trabaja en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que abarca la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas fallecidas o a quienes no cumplen con los requisitos— las entidades encargadas procederán a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y actualizarán el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se llevarán a cabo auditorías internas y externas para revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esta medida tiene como objetivo reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo de creciente demanda de cobertura social en Colombia.

Estas herramientas contribuyen a la reducción de errores administrativos, los cuales podrían conducir a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también persigue el fortalecimiento de los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.

Acciones del Gobierno para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos

El Gobierno implementará capacitaciones dirigidas a los funcionarios responsables de la verificación, con el objetivo de mejorar la identificación de beneficiarios y asegurar la adecuada aplicación de los criterios.

Adicionalmente, se proponen alianzas con organizaciones comunitarias con el fin de facilitar el proceso de verificación en las áreas rurales, lo que aumentará la confianza de la ciudadanía en los beneficios estatales.

Biometría para subsidios: autenticidad y confianza ciudadana

El operativo de verificación se extenderá a nuevas tecnologías de identificación biométrica, que permitirán asegurar la autenticidad de los beneficiarios en tiempo real. Este avance se traduce en un esfuerzo adicional del Gobierno para combatir la corrupción y mejorar la confianza ciudadana en los programas sociales.

El seguimiento a los beneficiarios incluirá una evaluación continua del impacto de los subsidios en la vida de las poblaciones atendidas. Asimismo, se establecerán canales de comunicación directos para que los ciudadanos informen sobre anomalías en los pagos o la situación de aquellos que reciben apoyos sociales.