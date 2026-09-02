Normativa oficial | La Ley de Bienestar Animal impide pasear a las mascotas de esta forma: las reglas imprescindibles para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

La ley de Bienestar Animal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se encuentra en vigor desde septiembre de 2023 en España. Esta normativa establece una serie de prohibiciones y obligaciones que deberán ser cumplidas por los propietarios de mascotas domésticas para evitar posibles sanciones.

Entre estas disposiciones se incluye la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para perros, con el fin de cubrir los daños que pudieran ocasionar a terceros, así como las regulaciones sobre su paseo y los collares que ya no estarán permitidos.

Según expertos en comportamiento canino, los perros no interpretan los abrazos como una muestra de afecto, sino como una invasión de su espacio personal. Fuente: Shutterstock.

Cómo pasear a la mascota sin multas

La ley dispuso que se prohibirá que los animales permanezcan sueltos o en condiciones que puedan causar daños en espacios públicos o privados “a las personas, al ganado o al medio natural”.

La nueva normativa 7/2023, del 28 de marzo, establece que los perros o gatos deberán permanecer siempre sujetos con correa durante sus paseos por espacios públicos, a excepción de aquellos lugares que estén designados para su uso, como los parques caninos.

En relación a este aspecto, la Dirección General de Tránsito (DGT) impondrá sanciones que oscilarán entre 90 euros y 300 euros para aquellos que transiten con mascotas sin el uso de correas.

Normativa oficial | La Ley de Bienestar Animal impide pasear a las mascotas de esta forma: las reglas imprescindibles para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

Conductas ilegales y penalizadas por la Ley

En el artículo 27 de la mencionada ley se determina que quedan prohibidas las siguientes conductas respecto a animales de compañía, silvestres o en cautividad:

Maltratarlos o agredirlos físicamente , así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos, o ocasionar su muerte.

Usar métodos y herramientas invasivas que causen daños y sufrimientos a los animales, sin perjuicio de los tratamientos veterinarios realizados por profesionales.

Abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos , especialmente en el medio natural, donde pueden ocasionar daños.

Someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad, respecto a las características y estado de salud de los animales.

Collares prohibidos para mascotas: riesgos y alternativas seguras

Los sistemas de sujeción que se podrán emplear son arneses o collares, siendo el primero el más recomendable, ya que sujeta al animal del pecho y previene posibles lesiones cervicales.

Respecto a la segunda opción, existen dos tipos de collares: el estándar, el cual no debe ajustarse demasiado al perro y los eléctricos o de castigo. Este último dispositivo será prohibido por la ley de Bienestar Animal como medida contra el maltrato.

Adicionalmente, la ley estipula que no se podrá “utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad en un punto fijo salvo por prescripción veterinaria atendiendo a su bienestar”.