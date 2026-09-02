Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Las autoridades migratorias de países como Estados Unidos, España y Canadá continúan aplicando controles estrictos sobre la documentación de los viajeros mexicanos que buscan ingresar a sus territorios. En este contexto, la presentación de un pasaporte vencido puede resultar en demoras, rechazos de embarque o dificultades al momento de atravesar los controles fronterizos.

Por regla general, tanto las aerolíneas como los organismos encargados de la inmigración exigen que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar viajes internacionales. No obstante, existen ciertas excepciones específicas contempladas en acuerdos o disposiciones migratorias entre países.

Atención: qué limitaciones existen para ingresar a Estados Unidos

La nación más anhelada y la más complicada para los ciudadanos de México es Estados Unidos.

Título: Pasaporte colombiano: condiciones que pueden afectar su validez en EE.UU. (foto: archivo).

Los mexicanos requieren pasaporte vigente junto con una visa B1/B2 para ingresar libremente . La denominada “visa láser” o BCC solo opera como documento independiente dentro de áreas fronterizas específicas: 25 millas en California y Texas, 75 millas en Arizona y 55 millas en Nuevo México.

El proceso se ha vuelto más estricto, dado que el consulado implementa nuevas preguntas obligatorias durante la entrevista. Una respuesta afirmativa a alguna de ellas da lugar a la negación inmediata y registro permanente en el expediente migratorio.

Cambios en la eTA para mexicanos: requisitos y exclusiones

Desde los ajustes migratorios de febrero de 2024, la eTA dejó de ser un trámite general para todos los mexicanos. Ahora es un beneficio exclusivo para quienes viajan por vía aérea, planean una estancia menor a seis meses y han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o cuentan con una visa de no inmigrante vigente para Estados Unidos.

Quienes no cumplan esos criterios, o viajen por tierra o mar, deben tramitar una visa de visitante tradicional, con un costo considerablemente mayor, aproximado entre 265 y 305 dólares canadienses.

España, el destino favorito de mexicanos, ahora requiere ETIAS y más documentación

España constituye el destino europeo más preferido por los ciudadanos mexicanos, siendo el menos restrictivo de los tres.

Los ciudadanos mexicanos tienen la posibilidad de ingresar sin visa por un periodo inferior a 90 días. No obstante, a partir de mediados de 2026 se tornará obligatorio tramitar el ETIAS, que es un permiso electrónico que debe gestionarse antes del viaje.

Además, se requiere un pasaporte válido con una vigencia mínima de tres meses más allá de la fecha de salida programada, así como un seguro de viaje con cobertura mínima de 30,000 euros, comprobante de medios económicos y pasaje de regreso.

Qué documentos revisan las autoridades de migración

Antes de conceder la autorización para un viaje internacional, las autoridades migratorias junto con las compañías aéreas suelen llevar a cabo una verificación detallada de ciertos requisitos vinculados a la documentación personal.

Entre los controles más relevantes se encuentran:

Pasaporte vigente y en excelente estado.

Documento de identidad válido en las naciones que lo aceptan.

Coincidencia entre los datos del boleto y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando sea necesario.

Requisitos sanitarios o formularios requeridos por ciertos destinos.

EE.UU. y España refuerzan sus controles

Los viajeros mexicanos deben tener en cuenta que algunos países aplican sanciones adicionales ante la falta de documentos. Estos pueden incluir multas o prohibiciones temporales de entrada.

A partir de 2025, se espera que otros países aumenten las restricciones de ingreso. Las autoridades migratorias trabajan en actualizar los requisitos para garantizar un control más riguroso.