Viajar a Italia o Alemania con el pasaporte vencido puede traer complicaciones al momento de embarcar o de ingresar al país, incluso para quienes tienen algún vínculo con una ciudadanía europea.

Para los argentinos, paraguayos y peruanos que cuentan con ciudadanía italiana, alemana o de otro país de la Unión Europea, es clave entender la diferencia entre tener esa ciudadanía reconocida y poder acreditarla correctamente en el momento del viaje .

Viajar a Italia o Alemania con el pasaporte vencido puede traer complicaciones al momento de embarcar o de ingresar al país. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Esta confusión aparece con frecuencia entre quienes obtuvieron la ciudadanía hace un tiempo y todavía no pusieron al día su documentación europea.

Pasaporte para viajar a Italia y Alemania: por qué conviene revisar la fecha de vencimiento con tiempo

Uno de los errores más comunes antes de viajar es mirar solamente la fecha del vuelo y dejar de lado la vigencia del pasaporte.

El documento debe estar vigente para poder usarse durante todo el viaje. Además, dependiendo de la nacionalidad con la que se ingrese y de la situación particular de cada persona, pueden aparecer requisitos adicionales en el control migratorio.

Para quienes viajan invocando su condición de ciudadanos de la Unión Europea, el documento que acredita esa ciudadanía se vuelve central, porque es lo que permite demostrar en los hechos los derechos que otorga esa nacionalidad.

Por eso, un argentino, paraguayo o peruano con ciudadanía italiana o alemana no debería asumir que esa nacionalidad europea lo exime de llevar la documentación correspondiente en regla.

Argentinos, paraguayos y peruanos con ciudadanía europea: qué cambia en su situación

Pasaporte para viajar a Italia y Alemania: por qué conviene revisar la fecha de vencimiento con tiempo. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tener la ciudadanía de un país de la Unión Europea puede modificar de forma importante la situación migratoria de una persona frente a las autoridades italianas o alemanas.

Un ciudadano italiano o alemán no se presenta ante un control migratorio en las mismas condiciones que un turista argentino, paraguayo o peruano sin ciudadanía europea.

Sin embargo, para poder ejercer los derechos que otorga esa ciudadanía, es necesario poder acreditarla con la documentación correspondiente cuando se la solicitan.

Por eso, quienes ya tramitaron su ciudadanía italiana o alemana pero todavía no renovaron ni actualizaron sus documentos deberían definir con anticipación qué papeles van a presentar durante el viaje.

Cuidado: el problema puede aparecer antes de viajar a Italia o Alemania

El problema, de hecho, puede surgir antes de llegar al destino: las aerolíneas realizan sus propios controles de documentación antes del embarque y pueden pedir lo necesario para verificar si el pasajero cumple con las condiciones exigidas.

Por eso, dejar esta revisión para último momento en el aeropuerto puede terminar en demoras, inconvenientes para embarcar o la imposibilidad de viajar ese día.

La recomendación general sigue siendo la misma: revisar toda la documentación con la anticipación suficiente, y no en la previa inmediata al vuelo.

Qué deben chequear quienes tienen ciudadanía italiana o alemana

Los argentinos, paraguayos y peruanos que tienen ciudadanía italiana o alemana y un viaje planeado deberían prestar atención especialmente a estos puntos:

La vigencia del pasaporte que van a utilizar en el viaje.

Que los datos personales coincidan sin errores con el resto de la documentación.

Si cuentan con documento de identidad europeo vigente, en los casos que corresponda.

Qué documento van a presentar para acreditar su ciudadanía europea.

Los requisitos que exigen las autoridades para el ingreso y la salida del país.

También conviene revisar qué documentación pide específicamente la aerolínea, ya que sus controles suelen realizarse antes de llegar al mostrador de migraciones.

La ciudadanía europea otorga derechos de circulación y residencia dentro de la Unión Europea, pero eso no significa que cualquier documento, vencido o no, vaya a ser aceptado sin más en un control migratorio. (Fuente: Shutterstock)

Ciudadanía europea no es sinónimo de viajar sin controles de documentación

Uno de los malentendidos más frecuentes es pensar que tener ciudadanía europea permite viajar sin prestarle atención a los papeles.

La ciudadanía europea otorga derechos de circulación y residencia dentro de la Unión Europea, pero eso no significa que cualquier documento, vencido o no, vaya a ser aceptado sin más en un control migratorio.

En consecuencia, quien postergó la renovación de su pasaporte debería regularizar esa situación antes de viajar y confirmar qué documento válido puede utilizar para acreditar su ciudadanía llegado el momento.

Qué hacer antes de viajar a Italia o Alemania si hay dudas con el pasaporte

La forma más simple de evitar sorpresas es hacer esta revisión de documentación antes de comprar el pasaje, o al menos con bastante margen respecto de la fecha de viaje.

Si el pasaporte está por vencer, conviene averiguar cómo funciona la renovación y qué plazos maneja el consulado o la oficina correspondiente en el país donde esté la persona.

Para quienes tienen ciudadanía europea, también vale la pena confirmar si existe otro documento europeo válido para viajar y cuáles son las condiciones puntuales de su caso, ya que pueden variar según la situación de cada uno.

Revisar esto con tiempo es lo que permite llegar al aeropuerto sin sobresaltos y con la documentación que realmente hace falta para embarcar.