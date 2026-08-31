Messi levanta la Copa del Mundo ganada por la Selección argentina en Qatar en diciembre.

En esta noticia De otro planeta: todos los récords de Lionel Messi con la Selección Argentina

El 31 de agosto de 2026 quedará como una fecha histórica para el mundo del deporte argentino: Lionel Messi hizo oficial su retiro de la Selección a los 39 años. A través de una emotiva carta que compartió en sus redes sociales, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos explicó los motivos de su decisión y recordó los momentos inolvidables que vivió junto a sus compañeros.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar (...) Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, escribió en un extenso posteo en sus redes sociales.

De esta manera, Messi le puso punto final a una gloriosa trayectoria en el combinado albiceleste, donde escribió capítulos brillantes con talento y liderazgo, que dejaron una marca imborrable a lo largo de más de dos décadas.

De otro planeta: todos los récords de Lionel Messi con la Selección Argentina

Desde aquel joven de perfil bajo al hombre que dominó el mundo del deporte, Messi quedará como el símbolo de una era dorada de la Selección, en la que dejó varios registros. Para empezar, el rosarino es hoy el máximo artillero de la historia de la Albiceleste, con 125 goles en 207 partidos.

El desglose muestra 54 tantos en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Los 36 goles clasificatorios también lo mantienen como el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

Con la Selección mayor conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 . Su primera consagración con el equipo absoluto llegó en el Maracaná frente a Brasil y, un año y medio después, levantó la Copa del Mundo como capitán en Qatar .

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También tiene una marca que pocos futbolistas ostentan: la de haber disputado seis Copas del Mundo. Messi participó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 -donde se coronó campeón- y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En estas, alcanzó tres finales (Brasil, Qatar y Norteamérica), fue subcampeón en 2014 y 2026 y se consagró campeón en 2022. En los Mundiales acumuló 34 partidos y 21 goles, además de conseguir 23 victorias.

Así, es el futbolista con más encuentros disputados y más triunfos en la historia de la competencia, mientras que sus 21 tantos lo dejaron solo por detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22, como goleador histórico.

Con sus ocho goles en la última Copa del Mundo, se transformó además en el primer argentino en anotar en cinco Mundiales diferentes.

Messi también es el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial, distinción que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la edición de 2022 se convirtió además en el único jugador que marcó durante una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

Otro de sus registros pertenece a la Copa América, donde disputó 39 encuentros en siete ediciones entre 2007 y 2024, la mayor cantidad de partidos de cualquier futbolista en la historia del torneo. Allí convirtió 14 goles y disputó las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024, con títulos en las últimas dos.

Las estadísticas y récords de Messi en la Selección